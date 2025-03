Fabregas osservato speciale, futuro incerto: è pronto per una big?

Cesc Fabregas sta vivendo una stagione d’oro col Como, ma la prossima stagione chi allenerà? L’analisi sul tecnico spagnolo e l’ipotesi su una big

Il suo Como, con ogni probabilità, si salverà. I 29 punti conquistati in 28 partite giocate, pongono i biancoblu a +7 dall’Empoli. La distanza non è enorme, ma tra le due squadre ci sono altri 4 club. Dovrà dunque accadere un disastro sportivo per vedere la neo promossa lombarda retrocedere nuovamente in Serie B.

Il parterre di talenti del Como, inoltre, è estremamente ampio e la proprietà molto ricca. Nico Paz è il gioiello più prezioso, quello che vorrebbero tutti, ma la dirigenza del club non ha bisogno di incassare. Ci potrà essere la possibilità di trattenerlo e proseguire ancora con lo spagnolo almeno un altro anno. Poi, ovviamente, bisognerà convincere il giocatore che verrà lusingato dalle proposte di squadre blasonate.

Un discorso che potrebbe capitare anche a Cesc Fabregas. Sì perché l’allenatore spagnolo sta stupendo con il suo calcio propositivo, fatto di palleggio e sfrontatezza. In questa stagione ha raccolto anche meno di quanto avrebbe meritato e il Como, di cui è in piccola parte proprietario, vorrebbe trattenerlo.

Fabregas, addio al Como? Può essere pronto per una big

Fin qui, non si sono susseguite voci troppo rumorose su un possibile addio di Fabregas dal Como. La nostra è una supposizione o, forse, una semplice considerazione. Il centrocampista spagnolo è pronto per un top club? Forse la risposta è no. In una squadra di alta classifica non c’è tempo per sbagliare e devi presentare un istant team.

Al Como può continuare a costruirsi e a fornire talenti di primo piano, come Diao. Ecco perché a fine anno potrebbe rimanere nella società, come tecnico. La trasferta di San Siro contro il Milan, però, lo ha messo sotto la luce dei riflettori e anche i rossoneri avrebbero pensato al suo nome per il prossimo anno. In pole c’è sicuramente Massimiliano Allegri, ma per noi Fabregas è pronto ad uno step in più.

Magari non è il Milan ancora la piazza ideale, meglio un passaggio intermedio in società come Fiorentina o Bologna, ma quello dello spagnolo è un nome che potremo sentire ancora in futuro, anche nel mondo degli allenatori, dove sembra uno di quelli con il maggior numero di idee moderne da mettere in pratica.