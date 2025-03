Como, un “nuovo” Nico Paz dal Real Madrid? Il nome fa davvero sognare

Como, idea per un nuovo affare: Nico Paz dal Real Madrid ha già fatto sognare. E ora spunta un nome ancora più intrigante

Ci sono storie che sembrano scritte apposta per stupire. E non serve andare troppo lontano per trovarne una: basta fermarsi sulle rive del Lago di Como, dove il calcio ha ripreso a respirare un’aria che sa di grande sogno.

Quando il Como 1907 ha annunciato l’arrivo di Nico Paz, in pochi si sono esaltati. L’investimento, 6 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita, sembrava quasi un azzardo. Certo, il pedigree c’era tutto, ma tra l’essere una promessa e diventare un giocatore decisivo nella massima serie italiana, il salto è ampio.

E invece il ragazzo non ha perso tempo. Ha messo il piede sull’acceleratore e ha iniziato a macinare gol, assist, giocate decisive. Un leader tecnico in tutto e per tutto. C’è chi paragona la sua parabola a quella di Brahim Diaz, e delle similitudini ci sono, ma Nico dà la sensazione di poter essere anche qualcosa di più.

Tutto perfetto? Quasi. Perché il Real Madrid, che conosce bene i gioielli che produce, si è lasciato aperta la porta per riprendersi Nico Paz. La clausola di recompra è fissata a 9 milioni di euro. Un prezzo che, dopo questa stagione, sembra quasi ridicolo. L’Inter ha già mostrato interesse, e si parla di valutazioni superiori ai 30 milioni. Un affare che il Real potrebbe chiudere senza alcuno sforzo.

Arda Güler, il nuovo sogno che infiamma Como

E il Como? Potrebbe ritrovarsi senza il suo gioiello, con l’unico rimpianto di non aver potuto alzare la posta in gioco. Anche se, a onor del vero, l’operazione è stata costruita su rapporti eccellenti con la società spagnola. E proprio da questi rapporti nasce un nuovo scenario.

Mentre si ragiona sul futuro di Nico Paz, una voce ha iniziato a circolare negli ambienti del Como. E questa voce porta un nome che a Madrid conoscono bene: Arda Guler. Il fantasista turco, classe 2005, è arrivato al Real tra mille aspettative. Per ora, però, ha trovato poco spazio, chiuso da una concorrenza spietata.

Ecco allora l’idea: portare Guler a Como con una formula simile a quella usata per Paz. Un prestito con diritto di riscatto, magari un’opzione di recompra, ma con cifre diverse e qualche garanzia in più per i lariani. La proprietà degli Hartono vuole continuare a crescere e l’arrivo del turco sarebbe un segnale forte, per l’intera Serie A.

Il progetto del Como non è più un segreto, e Cesc Fabregas ha un ruolo centrale in tutto questo. La sua esperienza, la sua rete di contatti e la capacità di lavorare con talenti in crescita sono ingredienti che stanno facendo la differenza. Arda Guler potrebbe essere la prossima perla da lucidare: Como potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per la sua esplosione, proprio come è successo con Nico Paz.