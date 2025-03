Dal Bologna al Milan, un solo posto per la Champions: il calendario dei 6 club in corsa

Il quarto posto vale la Champions League e solo una squadra strapperà il pass: scopri il calendario dei 6 club coinvolti dal Bologna al Milan

Sono 9 le giornate che mancano alla fine del campionato e 27 i punti ancora in gioco. Le squadre coinvolte nella corsa Champions, invece, sono ben 6, tutte quante con l’obiettivo di raggiungere il quarto posto che significherebbe giocare la competizione europea più importante tra tutte il prossimo anno e incassare una cifra fondamentale per il calciomercato estivo.

L’attuale classifica di Serie A vede il Bologna al quarto posto con 53 punti, seguito dalla Juventus a 52, la Lazio a 51, la Roma a 49, la Fiorentina a 48 e il Milan a 47. Una lotta serratissima, con soli 6 punti di distanza tra la quarta e la nona posizione. Sicuramente per i rossoneri l’impresa sarà praticamente impossibile, essendo obbligati a vincerle tutte e sperare nella caduta di altre 5 squadre. Ma la matematica non li condanna.

La lotta più viva appare quella tra Bologna, Juve e Lazio, ma per il periodo di forma della Roma bisogna tenere gli occhi aperti anche sui giallorossi. Di queste 4 squadre, solamente i biancocelesti sono ancora impegnati in Europa League, mentre il Bologna in Coppa Italia. Le altre avranno solo un impegno a settimana. Di seguito abbiamo analizzato il calendario con le 9 partite rimanenti per tutte le squadre coinvolte.

Bologna e Juventus: il calendario

I rossoblu hanno, oggettivamente, gli incroci più complessi. Tolto il Venezia al rientro dalla sosta, squadra da non sottovalutare, toccherà all’Empoli in Coppa Italia. A quel punto arriverà un trittico folle con Napoli, Atalanta e Inter. Le tre contendenti allo scudetto. Sarà poi l’ora del ritorno in coppa, prima del rush finale con Udinese, Juventus, Milan, Fiorentina e Genoa. Non ci sarà una gara semplice.

La Juve sulla carta non avrebbe solo incroci impossibili, ma dovrà sistemare un caos interno. I bianconeri sfideranno Genoa, Roma, Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. Un percorso più abbordabile, sempre se Thiago Motta riuscirà a riottenere le attenzioni della squadra.

Lazio e Roma: gli impegni delle capitoline

Calendario molto ricco quello della Lazio, che dovrà sfidare Torino e Atalanta dopo la sosta. Toccherà poi al Bodo in Europa League, prima del derby con la Roma, che precederà il ritorno di coppa. Un mese di aprile infuocato. Sarà quindi l’ora di Genoa, Parma, Empoli, Juventus, Inter e Lecce. Un finale più bilanciato, in attesa di scoprire il percorso europeo come proseguirà.

Da incubo anche il calendario della Roma, che dopo il Lecce al rientro dalla sosta, avrà Juventus e Lazio consecutivamente. Sarà poi l’ora del Verona, prima di un mese da incubo con Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan, L’ultima di campionato sarà contro il Torino. Serve una piccola grande impresa.

Fiorentina e Milan: fin quando la matematica lo permette

Molto difficile immaginare che la Fiorentina riesca a rientrare nelle prime 4, ma la matematica non condanna ancora. I Viola sfideranno Atalanta e Milan al rientro dalla sosta, prima del match di Conference. Sarà poi l’ora del Parma e del ritorno europeo. Da quel momento, nell’augurio di vedere la squadra ancora impegnata il giovedì, sarà l’ora di Cagliari, Empoli, Roma, Venezia, Bologna e Udinese. Non facile.

Calendario di fuoco anche per il Milan, che sembra quasi sicuramente tagliato fuori. Napoli al rientro dalla sosta, poi la semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Toccherà in campionato a Fiorentina, Udinese e Atalanta, prima del ritorno di coppa. Finale più altalenante con Venezia, Genoa, Bologna, Roma e Monza.