Serie A, i risultati della 29ma giornata: altro stop per il Napoli, crolla la Juve e l’Inter ride – SerieAnews

Serie A, i risultati della 29ma giornata: ancora uno stop per il Napoli, la Juve crolla anche a Bergamo e l’Inter fa suo il derby scudetto

La 29ma giornata di Serie A si è chiusa ieri sera con il posticipo tra Atalanta ed Inter che ha di fatto rappresentato anche la sfida più interessante del lotto, il match scudetto. Vediamo, però, come si è sviluppata la giornata.

Venezia-Napoli 0-0: Raspadori sbatte sul palo

Altro stop del Napoli che si ferma ancora, stavolta in casa del Venezia penultimo. Azzurri vivaci soprattutto nel primo tempo con il palo clamoroso di Raspadori e la paratona di Radu su Lukaku, con il pallone non in gol per pochi millimetri. Il portiere dei lagunari super anche su Spinazzola ed in altre due occasioni. Nella ripresa partenopei meno arrembanti e solo nel finale Simeone ha una ghiotta occasione ma il Cholito spreca malamente.

Bologna-Lazio 5-0: che manita

Il risultato più roboante della domenica, quello che non ti aspetti. Il Bologna passeggia sulla Lazio, evidentemente stanca dalla Champions League. I felsinei mostrano un calcio a tratti bellissimo ed il dominio è clamoroso. E così al quarto d’oro Bologna già in vantaggio con Odgaard.

Nel secondo tempo, però, il Bologna si scatena con Orsolini e Ndoye che in due minuti segnano due reti, tra il 48′ ed il 49′. Castro al 74′ e Fabbian all’84’, poi, rendono ancora più largo il punteggio per un dominio davvero clamoroso ed inaspettato.

Roma-Cagliari 1-0: segna Dovbyk, Svilar protegge

La Roma continua a vincere e stavolta basta l’1-0 a Ranieri contro il suo ex club. Segna Dovbyk che, pungolato a dovere alla vigilia dal ds Ghisolfi e dal tecnico stesso, risponde come meglio non potrebbe. Una girata da centravanti nell’area piccola per l’1-0 blindato poi da Svilar autore di almeno tre interventi decisivi. Unica nota dolente l’infortunio di Dybala.

Fiorentina-Juventus 3-0: crisi bianconera

Al Franchi tutti si aspettavano la reazione della Juve ed invece è arrivato il trionfo della Fiorentina con Palladino che si regala una settimana da sogno tra la vittoria con passaggio del turno in Conference e quella in campionato. Una gara molto sentita a Firenze che finisce in trionfo.

Al quarto d’ora apre Gosens le marcature e tre minuti più tardi arriva il raddoppio di Mandragora. Nella ripresa la staffilata di Gudmundson – terzo gol consecutivo per lui – chiude i giochi. Kean segnerebbe pure il 4-0 ma l’attaccante viene pizzicato in fuorigioco.

Atalanta-Inter 0-2: la sfida scudetto va a Milano

Il match più atteso, quello tra Atalanta ed Inter che poteva valere il match scudetto. Se l’è aggiudicato l’Inter che ha pure allungato sul Napoli bloccato sullo 0-0 a Venezia. Accade tutto nel secondo tempo. Al 54′ corner di Calhanoglu ed incornata vincente di Carlos Augusto subito dopo la ripresa della gara interrotta per circa 3′ per un malore ad un tifoso sugli spalti.

L’incornata del brasiliano stappa la gara ed il sigillo finale arriva all’87’ con Lautaro Martinez, quattro minuti dopo l’espulsione di Ederson arrivata per doppia ammonizione. Nel finale, poi, rosso anche per Bastoni.