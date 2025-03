Donnarumma, la scadenza si avvicina: quale sarà il futuro del portiere

Gianluigi Donnarumma ha un contratto in scadenza nel 2026 e il suo futuro resta in bilico: quale sarà il futuro del portiere italiano?

Grande protagonista in Champions League contro il Liverpool, dove si è confermato un abilissimo para rigori, forse tra i migliori al mondo. Il suo Paris Saint Germain è passato al turno successivo, dove sfiderà l’Aston Villa e avrà grandi chance di puntare così alla semifinale. I francesi sono cambiati rispetto al passato. Addio alla squadra fatta di figurine, con Luis Enrique esprimono un bel calcio, che potrà dire la sua fino in fondo nella competizione.

Ma questa potrebbe essere anche l’ultima Champions a Parigi per Donnarumma, il cui contratto scadrà nel 2026. Approdato in Francia nel 2021, dopo 4 anni rischia di essere arrivato il momento di un cambio per Gigio. Il classe 1999, che ha compiuto da poco appena 26 anni, potrebbe puntare verso nuove piazze. Non si esclude anche un ritorno in Italia, ma l’ipotesi resta molto complessa.

Donnarumma, permanenza al PSG o addio? Le ipotesi

Secondo i rumors più vicini al giocatore, Donnarumma starebbe bene in Francia e avrebbe dato priorità a un rinnovo con il Paris Saint Germain. Un’ipotesi che resta accreditata, ma che non esclude alternative. Tra queste ci sarebbe anche quella legata a un ritorno in Serie A, ma verso quale club?

Del Milan non se ne parla nemmeno, stessa cosa ovviamente l’Inter. Per ingaggio, né Roma o Atalanta possono permetterselo. Il Napoli dovrebbe fare un investimento di altissimo livello e dipenderà anche dal futuro di Meret. Mentre la Juventus, che sembrava l’opzione più accreditata in passato, dovrebbe liberarsi di un veterano come Perin e del neo arrivato Di Gregorio.

Appaiono tutte strade molto complesse, che allontanerebbero Gigio dall’Italia. La Premier? Resta sicuramente un’idea, ma anche in quel caso servirà l’offerta giusta di un top club. Il valore di Donnarumma è alto, supera i 50 milioni di euro e per un portiere non è certo una spesa che si effettua a occhi chiusi.

Serviranno attente riflessioni, ma il PSG non vuole neanche perdere il proprio calciatore a parametro zero tra due estati. A gennaio prossimo, senza rinnovo, Donnarumma potrebbe anche accordarsi in anticipo con un altro club. Una soluzione da evitare a ogni costo e che spingerà il club francese a incontrare l’entourage del giocatore il prima possibile per mettere subito fine a quella che rischia di diventare una spiacevole telenovela.