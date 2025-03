Inter, super colpo in attacco: Marotta ha trovato l’accordo con il futuro della Nazionale

L’Inter ha praticamente chiuso un colpo da urlo per il futuro, con Giuseppe Marotta che è riuscito a strappare l’accordo con il classe 2005

Il campionato è ancora apertissimo e l’Inter si sta giocando una fetta importantissima della stagione. I nerazzurri sono primi a +3 dal Napoli e hanno la chance di centrare un triplo obiettivo con Serie A, Coppa Italia e addirittura la Champions League. Un triplete che avrebbe del leggendario e che potrebbe vedersi aggiungere anche il Mondiale per Club a inizio estate.

Per riuscire a mantenere altissimo il livello di competitività, la dirigenza nerazzurra ha capito che dovrà continuare a rinforzare la propria rosa con colpi mirati. Ecco, dunque, che la società ha già iniziato a muovere i primi colpi per il prossimo calciomercato, con l’obiettivo di mettere a disposizione di Simone Inzaghi, una squadra all’altezza di tutte le competizioni che verranno disputate anche il prossimo anno.

Inter, accordo con Francesco Pio Esposito: i dettagli

Come prima mossa, l’Inter guarda in casa. Sì perché il talento di Francesco Pio Esposito va coltivato e protetto. Il terzo dei tre fratelli è ora allo Spezia, ma resta di proprietà nerazzurra. A fine stagione tornerà a Milano, ma il suo valore è cresciuto notevolmente. Oggi il 19enne vale almeno 20 milioni di euro dopo i due anni di prestito in bianconero.

Con i suoi 14 gol è il co-capocannoniere della Serie B insieme a Pietro Iemmello e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lo Spezia sta lottando per ritornare nel massimo campionato, ma ora rischia i Playoff. Il Sassuolo è irraggiungibile, mentre il Pisa secondo è a 5 punti di distanza. La matematica non condanna gli spezzini, ma non sarà facile.

Importerà il giusto a Francesco Pio, che il prossimo anno sarà sicuramente in Serie A. Stando a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’Inter ha trovato l’accordo per il nuovo contratto, valido fino a giugno 2030. Stipendio destinato a migliorare di stagione in stagione anche in base a obiettivi specifici, dato che Esposito firmerà presto nonostante l’interesse dei club della Premier League.

I nerazzurri hanno quindi deciso di richiamarlo in prima squadra e di tenerlo come una delle alternative a Lautaro e Thuram. Super contratto e nessuna cessione all’estero, almeno per il momento. Diventerà un valore aggiunto di altissimo livello per l’Inter e ritroverà il fratello Sebastiano. Anche in caso di retrocessione dell’Empoli, infatti, il classe 2002 tornerà anche lui in nerazzurro, con il club che poi sceglierà che strada percorrere.