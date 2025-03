Jonathan David, l’addio a zero ma l’Inter ora trema: può vederlo nella storica rivale

Jonathan David saluta il Lille a parametro zero: l’Inter lo vuole ma c’è un grande problema

Un gol pesante in una notte di Champions League, poi l’addio alla competizione. Jonathan David ha lasciato il segno anche nell’ultima gara giocata dal suo Lille contro il Borussia Dortmund, trovando la rete che aveva illuso i francesi prima della rimonta tedesca.

Nonostante l’eliminazione, il centravanti canadese ha confermato il suo valore, facendo capire a tutti che è pronto per il salto in una big europea. E tra le pretendenti più attente c’è l’Inter, che lo segue da vicino in vista della prossima stagione.

Una stagione da protagonista: i numeri di Jonathan David

Il talento di Jonathan David non è certo una novità, ma in questa stagione il classe 2000 ha raggiunto un livello di maturità tale da renderlo uno dei nomi più caldi del mercato. In Ligue 1 ha già segnato 14 gol e servito 3 assist in 24 presenze, dimostrando una continuità impressionante.

Il vero exploit, però, è arrivato in Champions League: alla sua prima partecipazione nel torneo, David ha timbrato il cartellino 9 volte in 14 partite, confermando la sua capacità di incidere anche contro le difese più blasonate d’Europa. Un bottino che include 2 gol nelle qualificazioni, 6 nella fase a gironi e 1 nella fase a eliminazione diretta, proprio contro il Borussia Dortmund. Numeri che fanno gola a tanti top club.

Futuro incerto: l’addio al Lille e l’ombra dell’Inter

Il destino di Jonathan David è ormai segnato: il 30 giugno il suo contratto con il Lille scadrà e il giocatore lascerà il club a parametro zero. Una situazione che lo rende uno dei pezzi più pregiati della prossima sessione di mercato.

L’Inter è tra le squadre più interessate e sta lavorando sotto traccia per portarlo in Serie A. La dirigenza nerazzurra, con Marotta e Ausilio in prima linea, vuole sfruttare l’occasione per rinforzare l’attacco con un giocatore giovane, ma già pronto per il grande salto. Tuttavia, la concorrenza non manca: diverse big italiane ed europee stanno monitorando la situazione, tra cui Juventus, Milan, Napoli e club della Premier League come Arsenal e Manchester United.

Il puzzle dell’attacco dell’Inter: dove si inserirebbe David?

L’Inter ha bisogno di un nuovo centravanti per la prossima stagione e Jonathan David potrebbe essere la pedina perfetta per completare il reparto offensivo. La coppia titolare composta da Lautaro Martínez e Marcus Thuram ha funzionato alla grande, ma i nerazzurri vogliono aggiungere un attaccante che garantisca alternative e profondità.

Le difficoltà di Mehdi Taremi, che finora ha deluso, e le partenze ormai scontate di Marko Arnautovic e Joaquin Correa rendono necessario un rinforzo di qualità. David ha il profilo giusto: è giovane, veloce, tecnico e sa segnare in ogni competizione. Inoltre, con la sua versatilità, potrebbe adattarsi sia a giocare da prima punta che da seconda, rendendosi utile in più soluzioni tattiche.

L’Inter sembra essere pronta a muoversi, ma dovrà giocare bene le sue carte per anticipare la concorrenza. Il canadese piace molto anche in Premier League e potrebbe essere tentato da offerte più ricche. Tuttavia, il richiamo della Serie A e la possibilità di giocare in una squadra competitiva potrebbero fare la differenza.

Ora resta da capire quale sarà la scelta di Jonathan David. Preferirà un’esperienza in Italia o seguirà la scia di tanti talenti che hanno optato per la Premier? L’Inter lo aspetta, pronta a offrirgli la ribalta della Champions League anche nella prossima stagione.