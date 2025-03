Allegri vara il suo Milan: Leao cambia ruolo, rivoluzione clamorosa – SerieAnews

Max Allegri sarà con ogni probabilità il prossimo allenatore del Milan: il tecnico livornese ha già varato la sua squadra e c’è un cambio ruolo per Leao

Ultimi mesi della gestione di Sergio Conceiçao poi salvo colpi di scena clamorosa – al momento nemmeno ipotizzabili – sarà addio al tecnico lusitano a fine stagione. E così a partire da luglio si ripartirà con un nuovo progetto e con un nuovo allenatore, il terzo in un anno.

Stavolta, però, nessuna scommessa, tantomeno algoritmi a decidere il profilo ideale. Si punterà sulla conoscenza di calcio, sull’usato sicuro, sulla garanzia insomma. E questa ha un solo nome e cognome al momento, quello di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è al momento senza panchina. Un anno sabbatico dopo l’esonero dello scorso maggio con la Juve, due giorni dopo la vittoria della Coppa Italia.

Allegri conosce bene l’ambiente rossonero: ha già allenato e vinto lo scudetto a Milanello ed è considerata la scelta ideale per ripartire da zero, con un nuovo progetto. L’alternativa al livornese è Antonio Conte ma il tecnico salentino al momento è blindato dal Napoli con un contratto della durata triennale e De Laurentiis vuole aprire un ciclo vincente con lui.

Milan di Allegri: il 3-5-2 sarà il modulo

Allegri al Milan arriverebbe conscio delle potenzialità dei calciatori in rosa e deciso a trarre il massimo da tutti i componenti della rosa. Una squadra che è già pronta a ripartire dal 3-5-2, il modulo preferito dall’allenatore, quello che gli ha dato maggiori soddisfazioni in carriera con titoli a iosa.

Al netto del mercato, che potrebbe vedere la partenza di alcuni big e l’arrivo di nuovi calciatori, Allegri ripartirebbe da una base solida e da tre certezze su cui costruire la sua squadra: ci riferiamo a Kyle Walker, Christian Pulisic e Rafa Leao.

Il terzino inglese è arrivato a gennaio dal Manchester City ma è già diventato imprescindibile, per qualità e carisma. Il numero 32 sarebbe un ideale braccetto di destra nella difesa a tre che potrebbe essere completata da Thiaw e Tomori, con quest’ultimo che verrebbe bloccato dopo i rumors della scorsa sessione invernale di mercato.

Milan, centrocampo di qualità e quantità

Christian Pulisic, invece, avrebbe un ruolo di esterno quinto a destra, a tutta fascia insomma anche se con compiti prettamente offensivi. D’altronde sarebbe proprio Walker a coprirgli le spalle in fase di copertura, con una sorta di squadra asimmetrica in fase di non possesso.

Il tutto per non penalizzare e stancare troppo l’esterno statunitense e lasciarlo libero di esprimere il suo talento e la sua efficacia sotto porta. Una mediana, quella a cinque, che sarebbe poi completata da Fofana, Loftus-Cheek e Reijnders, per un centrocampo che abbinerà qualità e quantità, classe e dinamismo come gradisce Allegri per le sue squadre.

Sulla fascia sinistra, invece, Theo Hernandez che così resterà a Milano nonostante i venti di addio soffiati negli ultimi mesi, con i rossoneri che pure avrebbero accettato l’offerta del Como del gennaio scorso. Il francese dovrebbe agire a tutta fascia, un ruolo che anche nel corso di questa stagione ha ricoperto in qualche gara.

Il nuovo ruolo per Leao

In attacco, invece, già tutto deciso. Rafa Leao cambierà ruolo, avanzando ed accentrando il suo raggio d’azione: il lusitano lascerà l’amata fascia sinistra per agire da seconda punta, dentro al campo, un ruolo che non predilige particolarmente ma utile per permettergli di dare il massimo in fase offensiva.

Ed accanto a lui ovviamente Santiago Gimenez, il bomber arrivato a gennaio e su cui verterà l’attacco rossonero. Un 3-5-2 che in corso d’opera con alcuni correttivi potrebbe anche diventare un 4-3-3 per una squadra camaleontica.