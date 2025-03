Italia-Germania nel segno del lutto: commemorati due simboli del calcio

Italia e Germania si affrontano in Nations League in una serata carica di significato. Due figure storiche del calcio saranno ricordate prima del fischio d’inizio

Certe partite si presentano da sole. Italia-Germania è una di quelle che non hanno bisogno di introduzioni, con un passato carico di sfide epiche e rivalità sportive che attraversano le generazioni. Ma quella che si gioca stasera al Meazza, semifinale di Nations League, avrà un tono diverso dal solito, almeno nei momenti che precederanno il calcio d’inizio.

Le due federazioni, infatti, hanno deciso di rendere omaggio a due figure simboliche del loro calcio, entrambe scomparse nei giorni scorsi. Un tributo sobrio e rispettoso, che accompagnerà l’ingresso in campo delle squadre, prima che la partita prenda il via.

In casa tedesca l’attenzione sarà rivolta al ricordo di Doris Fitschen, una delle pioniere del calcio femminile tedesco, scomparsa lo scorso 15 marzo a soli 56 anni. Fitschen è stata una colonna portante della nazionale femminile negli anni ’90, contribuendo ai successi europei e all’affermazione del movimento femminile in Germania.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, aveva assunto incarichi dirigenziali all’interno della Federcalcio tedesca (DFB), diventando un punto di riferimento per lo sviluppo del settore femminile. Stasera, la Mannschaft scenderà in campo con la fascia nera al braccio, un gesto semplice ma significativo per onorarne la memoria.

L’Italia omaggia Bruno Pizzul: finalmente una commemorazione

Anche l’Italia renderà omaggio a una figura che ha accompagnato decenni di storia azzurra: Bruno Pizzul, voce della Nazionale per oltre trent’anni, scomparso il 5 marzo all’età di 86 anni. Per chi è cresciuto ascoltando le sue telecronache sulla Rai, Pizzul non è stato solo un giornalista, ma un volto familiare che ha raccontato i momenti chiave della storia del calcio italiano con uno stile inconfondibile.

La FIGC ha annunciato una commemorazione prima della partita. Non è stato precisato se ci sarà un minuto di silenzio o un altro tipo di iniziativa, ma è certo che la serata di Milano sarà anche l’occasione per ricordare una delle voci più autorevoli del giornalismo sportivo italiano. E viene da dire “era ora”, viste le tante (giuste) polemiche seguite al fatto che dopo la sua morte la Lega Calcio non lo ha ricordato in alcun modo se non con qualche iniziativa singola dei club.

Lo stesso Spalletti prima della conferenza stampa ha chiesto un applauso per Pizzul e l’ha ricordato così: “Con la sua voce riusciva a portare dentro il campo anche tutti quelli che erano a casa. Aveva questa qualità nel saper leggere e descrivere benissimo le azioni anche perché era stato un calciatore professionista di alto livello”.

Italia-Germania, dunque, si aprirà nel segno del rispetto e del ricordo. Due omaggi che precederanno la sfida sul campo, in una serata dove lo sport tornerà protagonista subito dopo. Ma prima, ci sarà spazio per fermarsi un attimo e rendere onore a chi, in modi diversi, ha dato tanto al calcio.