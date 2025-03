Bocca della Verità: il caffè italiano che sfida i giganti sposando lo sport

Nel panorama del caffè italiano, un nuovo protagonista sta emergendo con forza e determinazione: Caffè Italiano Bocca della Verità. Un marchio che, con audacia e consapevolezza della propria qualità, sta conquistando il palato degli italiani e non solo.

Un esordio col botto: Golden Foot 2024

L’azienda ha fatto il suo ingresso nel mondo del grande sport come partner d’eccellenza del prestigioso evento Golden Foot 2024. Un palcoscenico internazionale che ha visto trionfare, oltre ai grandi campioni del calcio, anche l’eccellenza di un prodotto italiano: il caffè Bocca della Verità.

Dagli stadi di Serie A alle vette del ciclismo

La presenza del marchio non si è limitata al calcio. I display digitali a bordo campo di ben 7 stadi di Serie A e B (Lazio, Genoa, Hellas Verona, Como, Udinese(serie A) e Frosinone, Salernitana (serie B) hanno portato il suo messaggio a milioni di tifosi. E poi, l’abbraccio al mondo del ciclismo, diventando Caffè Ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana. Un binomio perfetto: l’energia del caffè che alimenta la passione e la resistenza dei ciclisti italiani.

L’alleanza con il Fight Clubbing: il caffè dei gladiatori

L’ultimo, ma non meno importante, accordo è con il Fight Clubbing, il circuito italiano di sport da combattimento. Un’audience di 3,5 milioni di utenti social, 1,1 milioni di interazioni e 460 mila spettatori in diretta mondiale su DAZN. “Bocca della Verità – Caffè Italiano” sarà l'”Official Partner” di questo circuito, presente in tutti i 5 eventi internazionali, diventando a tutti gli effetti il “Caffè dei Gladiatori”.

Qualità e passione: gli ingredienti del successo

Bocca della Verità non è solo un caffè, è un’esperienza. Un perfetto equilibrio tra corpo, aroma e sapore, che racconta la passione per la tradizione italiana e l’amore per lo sport. Un marchio che non teme confronti, consapevole della qualità che solo un palato attento come quello italiano può apprezzare.

Un benvenuto allo sfidante dei colossi del caffè italiano

Con questi accordi, Caffè Italiano Bocca della Verità si posiziona come un marchio dinamico, coraggioso e con una forte identità italiana. Un prodotto che punta a trasmettere la fierezza di essere italiani, conquistando milioni di palati con la sua eccellenza.