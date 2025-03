Napoli, nuovo obiettivo dall’Inter: sarebbe perfetto per il cambio modulo

Antonio Conte potrebbe restare a Napoli il prossimo anno, ma medita un cambio modulo: l’acquisto perfetto per lo switch potrebbe arrivare proprio dall’Inter

C’è un’immagine che riassume bene l’umore degli ultimi tempi a Napoli: Antonio Conte con le braccia larghe, a spiegare (più che a protestare) cosa non va. È accaduto anche a Venezia, dopo un pareggio che ha fatto rumore.

Perché fermarsi contro la penultima in classifica, quando devi inseguire l’Inter di Simone Inzaghi, non è il miglior modo per lanciare un messaggio da Scudetto. Anche se, diciamolo, la successiva vittoria dei nerazzurri a Bergamo ha reso il distacco ancora più amaro.

Ma non è il momento di mollare. Conte lo sa e medita di tornare al 4-3-3: questo modulo è stato il piano A fin dall’estate, prima che gli infortuni costringessero il tecnico a ripiegare su altri schemi, come il 3-5-2 che ha comunque dato qualche risposta, specie grazie a un Giacomo Raspadori mai così dentro il progetto.

Ora però, con il rientro di uomini chiave come David Neres, Anguissa e Olivera (già rientrato ma lontano dalla miglior forma), la tentazione è forte: riprendersi il sistema che aveva fatto intravedere un Napoli diverso, magari non ancora brillante, ma comunque più bilanciato.

Per la difesa a 3 Conte ha un problema di uomini

E qui si apre una questione che riguarda il mercato. Perché se è vero che il 4-3-3 offre più equilibrio, è altrettanto vero che Conte non ha mai abbandonato l’idea di un Napoli più “suo”, con la difesa a tre e gli esterni a tutta fascia, come accadeva ai tempi della Juventus, dell’Inter o del suo Tottenham.

Il problema? Gli uomini. Politano, ad esempio, è un’ala pura e lì si sta adattando, pur con spirito encomiabile e risultati accettabili. Spinazzola alterna buone partite a piccoli stop e non è fisicamente affidabile. Olivera, quando è al meglio, garantisce corsa e copertura, ma non è quel tipo di esterno che si divora la fascia per 90 minuti.

Ed è per questo che la dirigenza azzurra sta valutando profili diversi. Due nomi circolavano la scorsa estate: Vanderson del Monaco e Ebimbe dell’Eintracht, che però nell’ultimo mercato non ha superato le visite mediche proprio col Monaco, quindi sarebbe da verificare. Sul lato destro sono le prime opzioni, giocatori che piacciono da tempo a Conte per duttilità e capacità di interpretare il ruolo di quinto.

Carlos Augusto, l’occasione perfetta: Conte potrebbe valorizzarlo al Napoli

Ma la vera sorpresa potrebbe arrivare a sinistra: Carlos Augusto. Il brasiliano dell’Inter, arrivato dal Monza, non è mai stato il titolare fisso di Inzaghi, ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha risposto presente. Ha giocato da braccetto nella difesa a tre, da esterno alto, persino da terzino nel 4-3-3, dimostrando una cosa chiara: è uno che capisce il gioco, si adatta e non fa una piega.

Ma per lui a Milano c’è un ostacolo grosso, e si chiama Federico Dimarco. Giocare davanti a lui, oggi, è impossibile. Dimarco è un titolarissimo e un cuore Inter e uno dei migliori nel suo ruolo in Europa. E allora Carlos Augusto si ritrova sempre in seconda fila. Normale, quindi, che cominci a guardarsi intorno, specie se un allenatore come Conte ti bussasse alla porta e ti dicesse: “Con me giochi titolare, sempre”.

L’Inter non considera Carlos Augusto incedibile. Con un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, Marotta si siederebbe a parlare. E il Napoli, che ha bisogno di un esterno sinistro con corsa, forza fisica e una certa esperienza internazionale, ci sta facendo un pensiero serio. Non parliamo di un ragazzino da plasmare, ma di un classe ’99 che conosce bene la Serie A e che sotto la guida di Conte, ammesso che resti a Napoli, potrebbe fare un ulteriore salto di qualità.

Un affare che ha senso per tutti. Per il Napoli, che risolverebbe un problema aperto sulla corsia mancina. Per Conte, che finalmente avrebbe uno dei suoi “soldati” ideali per il modulo preferito. E anche per Carlos Augusto, che potrebbe rilanciarsi da protagonista dopo una stagione di luci e ombre all’Inter.