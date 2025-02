Dimarco-Juventus, spunta il retroscena: ci fu lo zampino di Sneijder

A poche ore dal Derby d’Italia tra Juventus e Inter spunta un curioso retroscena che vede coinvolto il terzino nerazzurro Federico Dimarco

Tic tac. Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby d’Italia Juventus-Inter, match valido per la 25° giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20:45.

Una partita che ha già il sapore dello spartiacque per le speranze Scudetto degli uomini di Inzaghi, attualmente a -1 dal Napoli capolista, impegnato sabato sera a Roma nella difficile trasferta contro la Lazio, che durante questa stagione ha già vinto nei due precedenti con gli azzurri (3-0 in Coppa Italia e 0-1 al Maradona).

In caso di ennesimo inciampo della banda Conte all’Olimpico, il match di Torino potrebbe diventare l’opportunità perfetta per l’Inter di balzare al comando della classifica, posizione mai raggiunta dai campioni in carica in questo campionato.

Inzaghi però dovrà fare i conti con l’infermeria: se Bastoni e Dimarco hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e dovrebbero essere regolarmente presenti all’appuntamento di domenica, il discorso è diverso per Marcus Thuram, che ha ancora fastidi alla gamba sinistra ed andrà valutato durante la rifinitura.

Un’assenza che sarebbe pesantissima per l’Inter, che non ha trovato in Mehdi Taremi il rinforzo che si aspettava per il reparto offensivo.

Federico Dimarco, la Juventus e… Sneijder: il curioso retroscena che nessuno conosceva

Non è un mistero che Federico Dimarco oltre ad essere un giocatore dell’Inter è prima di tutto un grandissimo tifoso della Beneamata sin dai primi anni della sua vita.

Milanese di nascita, ha mosso i suoi primi passi da calciatore proprio in un club affiliato all’Inter (il Calvairate), per poi passare nelle giovanili nerazzurre e svolgere tutta la trafila che lo ha portato a diventare un pilastro della squadra che ha conquistando la seconda Stella meno di un anno fa.

Nel 2013, quando il terzino azzurro aveva solo 15 anni e militava nelle giovanili nerazzurre, attraverso un post sul suo profilo Facebook punzecchiò la Juventus al termine della partita contro il Galatasaray-Juventus nel 2013 in Champions League, persa 1-0 dai bianconeri grazie alla rete dell’ex eroe del Triplete dell’Inter Wesley Sneijder, che gelò la Vecchia Signora segnando all’85’ minuto condannandoli all’eliminazione della Champions.

“Grande Juve”, questo il post ironico dell’esterno nerazzurro sulla sconfitta della Juventus che all’epoca era allenata proprio da Antonio Conte, che adesso allena il Napoli con cui sta contendendo lo Scudetto proprio alla sua Inter.

Un intreccio che domenica sera vedrà tutti i protagonisti coinvolti: Dimarco, la Juventus, Antonio Conte che osserverà la partita da diretto interessato e magari pure Wesley Sneijder, che ancora oggi continua a sostenere l’Inter e non fa mai mancare messaggi d’amore nei confronti del suo ex club.