Serie A, una squadra in scadenza: i big con il contratto fino al 2026, quanti affari – SerieAnews

Serie A, nel 2026 quanti big in scadenza: ecco la top 11 dei calciatori più interessanti del nostro campionato

La Serie A è una competizione piena di talento e di sfide, ma anche di decisioni cruciali. Un tema che sta diventando sempre più caldo per i club è quello delle scadenze contrattuali. Mentre si avvicina la scadenza del 30 giugno 2025, i dirigenti delle squadre sono già proiettati al futuro, con tanti big in scadenza nel 2026.

Tra i nomi più noti troviamo Dusan Vlahovic, Lorenzo Pellegrini, e Theo Hernandez, pronti a decidere il loro destino nel massimo campionato italiano. Questi giocatori sono figure chiave nelle loro squadre, ma il loro futuro è ancora in bilico.

I club si trovano di fronte a un’importante scelta: rischiare di perdere i propri giocatori a parametro zero, o cercare di rinnovare i contratti in tempo. Non è solo una questione di ingaggi, ma anche di strategie a lungo termine che potrebbero influenzare il mercato e le performance delle squadre.

Le stelle in scadenza nel 2026: da Theo a Vlahovic

Non è certo un elenco da poco quello dei calciatori con il contratto in scadenza nel 2026. Tra questi, molti hanno avuto un impatto fondamentale sulle loro squadre e sono tra i protagonisti della Serie A. Tra i pali c’è Maignan: tra le parti l’accordo per un rinnovo di contratto fino al 2029 a 5 milioni l’anno è stato raggiunto ma tutto è stato messo nel congelatore.

In difesa, Theo Hernandez del Milan continua ad essere uno dei terzini più temibili, ma il suo futuro è ancora incerto. Il rinnovo con il club rossonero sembra essere una priorità, ma tutto dipende dalle mosse della nuova dirigenza, che dovrà trattare con attenzione la sua posizione.

In attacco, uno dei nomi più discussi è sicuramente Dusan Vlahovic. La sua permanenza alla Juventus è un tema caldo, complicato dal suo contratto milionario e dai recenti problemi con il mister. L’attaccante serbo ha avuto alti e bassi in bianconero, e le voci su una sua possibile cessione si rincorrono da mesi. La Juve deve decidere se rinnovare o se cercare una cessione, ma non sarà facile, considerando il suo valore e il suo stipendio elevato.

Nel centrocampo della Roma, il capitano Lorenzo Pellegrini è un altro pezzo pregiato con il contratto in scadenza. Pellegrini è stato un perno per la squadra di Ranieri e, nonostante le voci di mercato, non è chiaro se il suo futuro sarà ancora in giallorosso. Le trattative per il rinnovo non sono ancora partite, e gli interessamenti da parte di altri club, in particolare l’Inter, potrebbero complicare la situazione.

Giocatori da tenere d’occhio: c’è il “caso” Dybala

Ma non è solo una questione di top player. Anche altri calciatori in scadenza nel 2026 potrebbero rappresentare delle opportunità interessanti per i club. Matteo Darmian, ad esempio, ha dichiarato di voler terminare la sua carriera all’Inter, ma il rinnovo è ancora una questione aperta. Il suo contratto scade nel 2026, e la dirigenza nerazzurra dovrà decidere se investire ancora su un giocatore che, nonostante l’età, continua a offrire solidità e esperienza.

Un altro nome da tenere d’occhio è Paulo Dybala. L’argentino ha vissuto una stagione difficile a causa di infortuni, ma la sua qualità è indiscutibile. Il contratto con la Roma scade nel 2026, ma ci sono possibilità di un rinnovo che potrebbe portarlo a restare a Trigoria per più tempo. I tifosi giallorossi sperano in un prolungamento, ma il futuro di Dybala dipenderà anche dalle sue prestazioni e dalle opportunità che si presenteranno.

Il futuro incerto: sarà una sessione movimentata

Le scadenze dei contratti sono una vera e propria incognita, e la Serie A si prepara a vivere mesi di trattative intense. Per i club, si tratta di un momento decisivo, dove non solo la qualità dei giocatori, ma anche la gestione economica sarà fondamentale. Rinnovare i contratti o lasciar partire i giocatori a parametro zero? I dirigenti si troveranno a dover prendere decisioni difficili per costruire il futuro delle loro squadre.

Con tanti big in scadenza nel 2026, la Serie A potrebbe trovarsi a dover fare i conti con un mercato estivo molto movimentato. Il destino di questi giocatori potrebbe cambiare non solo le loro carriere, ma anche l’andamento del campionato italiano. Come si evolverà questa situazione? Solo il tempo potrà dirlo, ma intanto i tifosi continuano a sperare che i loro campioni restino ancora a lungo nei loro club.

La top 11 dei calciatori in scadenza nel 2026 (4-2-3-1): Maignan; Darmian, Lucumì, Acerbi, Theo Hernandez; McKennie, Pellegrini; Pafundi, Dybala, Dia; Vlahovic.