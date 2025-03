“Giuntoli mi ha tradito”! La rivelazione shock dell’allenatore – SerieAnews

Cristiano Giuntoli è finito nella bufera: il football director bianconero è stato attaccato dall’allenatore, la rivelazione è davvero clamorosa

La rivoluzione in casa Juventus è ufficialmente partita. Oggi è il Tudor day, il primo giorno del nuovo tecnico che è arrivato alla Continassa pronto a traghettare la squadra bianconera verso quel porto chiamato quarto posto. Una domenica bollente, pur senza campionato quella di ieri.

Ci ha pensato la squadra bianconera a renderla vivace attraverso il comunicato dell’esonero di Thiago Motta e l’ingaggio dell’ex difensore bianconero. Una scelta presa in poco tempo, con la situazione precipitata in pochi giorni, se non ore. Dalla decisione di dargli tempo e confermarlo fino alla sfida con il Genoa fino alla svolta clamorosa con l’esonero.

Si chiude così il progetto relativo all’allenatore che nelle intenzioni del club sarebbe dovuto durare almeno un triennio. E sotto la lente di ingrandimento c’è ora Cristiano Giuntoli: il football director bianconero è stato colui che ha scelto Motta ed ora dopo un mercato decisamente deludente a fine stagione potrebbe anche lui fare i bagagli e lasciare la Continassa.

Giuntoli sotto accusa per il mercato: cosa potrebbe accadere

Cristiano Giuntoli l’artefice di tutto insomma: lui ha scelto Motta per la panchina e da lui è arrivato l’input dell’esonero, con conseguente approvazione da parte della dirigenza. Il football director nei suoi primi due anni alla Juve ha svolto un lavoro egregio per quanto riguarda la sistemazione del bilancio, con diverse plusvalenze che hanno rimesso i conti in ordine.

Il dirigente, però, non ha convinto sul piano degli acquisti: oltre 100 milioni di euro per Koopmeiners e Douglas Luiz, due delle più grandi delusioni del mercato stivo bianconero. Capi di imputazione che potrebbero costargli cari, con un possibile addio a fine stagione per una nuova rivoluzione che partirebbe alla Continassa e decisa da Elkann.

Giuntoli l’ha tradito: l’attacco frontale

Non è la prima volta che Giuntoli viene messo sotto accusa. La rivelazione è arrivata nel corso dell’ultimo Campania Sport, in onda su Canale 21, emittente televisiva della Campania. Umberto Chiariello, nel corso della trasmissione, ha rivelato come in un colloquio avuto con Carlo Ancelotti sia stato lo stesso tecnico di Reggiolo a svelargli di esser rimasto deluso dal dirigente.

Negato ogni tipo di screzio con la squadra tantomeno con l’allenatore, il problema non era nemmeno tattico o quant’altro. “Mi ha tradito” le parole di Ancelotti svelate quando ormai l’allenatore era di stanza a Liverpool, manager dell’Everton. Insomma, una nuova macchia sul dirigente che dal Carpi è arrivato alla Juventus attraverso il Napoli grazie alla sua bravura ma evidentemente con metodi poco ortodossi.