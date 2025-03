Kean, pagano la clausola e addio Fiorentina: vestirà di nuovo il bianconero – SerieAnews

Moise Kean, stagione da protagonista e addio Fiorentina: l’attaccante sarà bianconero

Moise Kean è una delle rivelazioni del campionato. Ben 20 gol in stagione, 15 in Serie A corredati da tre assist ed il secondo posto nella classifica marcatori alle spalle di Mateo Retegui. Chi aveva dubbi sul bomber classe 2000, beh, di certo si sarà ricreduto. Kean aveva soltanto bisogno di un ambiente che gli desse fiducia per esprimersi al meglio.

La Fiorentina e Palladino l’hanno scelto e gli hanno consegnato le chiavi dell’attacco viola: un azzardo, almeno inizialmente, considerato come Kean arrivasse da una stagione da zero gol all’attivo. Invece Palladino l’ha messo nelle condizioni ideali per fargli mettere in mostra il suo potenziale. E Kean non ha tradito le attese.

Gol a raffica, gioco per la squadra ed un peso specifico notevole. Una vera e propria esplosione di cui sta godendo anche Luciano Spalletti: nella gara di ritorno contro la Germania valida per la Nations League, Kean ha realizzato una doppietta che ha dato il via alla rimonta per il 3-3 finale.

Kean, gol a raffica ed una clausola fin troppo bassa

Kean a 25 anni sembra ora pronto a prendersi la scena internazionale definitivamente. I suoi gol saranno fondamentali per la Fiorentina per conquistare i traguardi prefissati: dalla possibile vittoria della Conference League fino alla lotta per il quarto posto, nonostante i cinque punti di ritardo dalla quarta posizione.

Un rush finale in cui sarà fondamentale ancor di più il killer instinct mostrato fin qui da Kean: alla sua miglior stagione in carriera, ha ora l’obiettivo dei 30 gol ampiamente alla portata. Una stagione scintillante che può diventare memorabile, insomma, aumentando a dismisura i rimpianti in casa Juventus.

Basti pensare che Kean da solo ha segnato più di Vlahovic e Kolo Muani ed ha da solo quasi gli stessi numeri di tutti i calciatori offensivi bianconeri sommati. E chissà che alla Continassa non staranno rimpiangendo il giorno in cui l’hanno ceduto per appena 18 milioni di euro, che sembravano un vero e proprio affare l’estate scorsa.

Nel frattempo, invece, il suo valore si è giù più che raddoppiato. E sembra addirittura fin troppo bassa la clausola di rescissione presente nel suo contratto. Ricordiamo, infatti, come nel contratto di Kean c’è una clausola da 52 milioni di euro, quasi un’inezia vista la penuria di bomber in circolazione e soprattutto i prezzi alle stelle degli stessi.

Kean sarà bianconero: club pronto a pagare la clausola

Non è un caso, infatti, che diversi club si sono già interessati a Kean. In Italia il Napoli guarda con attenzione l’evolversi della situazione. Dal punto di vista fisico e delle qualità, infatti, il bomber dell’Italia è molto simile a Romelu Lukaku ed i partenopei in vista della prossima stagione con il doppio impegno sono alla ricerca di un alter ego del belga che possa dargli respiro.

Anche al’estero, però, guardano con attenzione al bomber della Nazionale. Per Kean già un’esperienza fuori Italia, al PSG con 18 reti stagionali e di certo non avrebbe problemi ad un nuovo trasferimento, specialmente se dovesse essere in Premier League. E proprio dall’Inghilterra diverse le società che lo monitorano.

In primis il Newcastle che l’ha messo in cima alla lista degli obiettivi per sostituire Isak, autore di una stagione straordinaria – 19 gol e 5 assist in 25 presenze – ma nel mirino del Liverpool pronto a sborsare 100 milioni di euro. Kean, invece, costerebbe di fatto la metà: i 52 milioni della clausola che, però, sono esercitabili solo dall’1 al 15 luglio.