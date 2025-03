Inter, colpo da 30 milioni: torna a casa sua

Un acquisto passato sotto traccia sta facendo gola ai top club tedeschi: l’Inter potrebbe realizzare una plusvalenza da capogiro

Ci sono acquisti che non fanno rumore. Nessuna diretta su Instagram, niente selfie davanti al logo. Arrivano in sordina, quasi di nascosto, e sembrano destinati a rimanere sullo sfondo. Poi però succede qualcosa: un allenatore che ci crede, qualche spezzone ben giocato, e da lì parte un’altra storia.

Uno di questi colpi l’ha fatto l’Inter un paio d’anni fa. Una mossa da reparto scouting più che da prima pagina, costata intorno ai sette milioni. Un investimento senza pretese, su un profilo giovane e semisconosciuto, che sembrava più da parcheggiare in panchina che da lanciare a San Siro. E invece…

E invece oggi quel giocatore si è ritagliato uno spazio vero nella rosa nerazzurra. Ha cominciato a farsi notare nelle rotazioni di Inzaghi, ha tenuto botta contro attaccanti esperti, ha mostrato solidità e personalità. E, non ultimo, ha appena festeggiato il suo esordio con la nazionale maggiore tedesca. Proprio contro l’Italia. In uno stadio che, per certi versi, è casa sua ormai.

Il nome è tornato a circolare forte anche in patria. Del resto, quando un difensore tedesco classe 2000 esordisce in nazionale e gioca in una big europea, è naturale che in Bundesliga qualcuno inizi a chiedere informazioni. E c’è un club, più di tutti, che sta seguendo la sua situazione con attenzione: il Bayer Leverkusen.

Il Bayer Leverkusen su Bisseck: plusvalenza importante per l’Inter

Il club di Xabi Alonso, campione di Germania la scorsa stagione, sta per perdere il suo leader difensivo: Jonathan Tah. Il contratto scade, il giocatore ha già fatto capire che cambierà aria. Il vuoto che lascerà dietro sarà importante, e il Leverkusen non vuole farsi trovare impreparato. Ecco perché l’interesse per questo giovane difensore dell’Inter è tutt’altro che casuale.

Il profilo piace: tedesco, giovane ma con esperienza internazionale, forte fisicamente e duttile tatticamente. E soprattutto, con margini di crescita ancora ampi. In Germania lo conoscono bene: era partito dal Colonia, poi una tappa importante in Danimarca, infine l’approdo in Serie A. Una strada poco battuta, ma che sta dando i suoi frutti.

Per l’Inter, questo potrebbe trasformarsi in un affare da manuale. Acquistato a 7 milioni, oggi fonti interne all’ambiente nerazzurro valutano il giocatore tra i 25 e i 30 milioni. Una cifra che garantirebbe una margine economico considerevole, utile per finanziare altri innesti nel mercato estivo. E se il sacrificio serve per non toccare i titolarissimi, la scelta diventa strategica.

Certo, perdere un prospetto in crescita non è mai facile. Ma Bisseck non è un titolare inamovibile, sta ancora sgomitando per trovare spazio fra Pavard, Bastoni e gli altri e forse poteva esserci un’idea di impostarlo centrale puro anziché braccetto, ma se c’è un calciatore che si può sacrificare magari è proprio uno che non è ancora titolare fisso. Soprattutto se sul piatto ci sono 30 milioni di euro.

Resta da capire cosa sceglierà il diretto interessato. Restare a Milano, dove ha costruito qualcosa e dove Inzaghi lo ha valorizzato, oppure tornare in Germania, dove ad attenderlo ci sarebbe una maglia da titolare in una squadra che punta in alto. Una cosa è certa: stavolta tornerebbe davvero a casa. Ma da protagonista.