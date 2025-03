Juventus, è fatta per il difensore: lo prendono a zero

Un affare a parametro zero che ha tenuto tutti col fiato sospeso. La Juventus era in corsa, ma la firma è arrivata: ecco tutti i retroscena

Ogni tanto, nel mare infinito del calciomercato, spunta un nome che mette d’accordo tutti: dirigenza, staff tecnico e tifosi. Il tipo di giocatore che non ha bisogno di presentazioni, perché basta la sua carriera a raccontarlo. Un centrale difensivo nel pieno della maturità, con esperienza internazionale e la possibilità – rarissima – di arrivare a costo zero.

Ecco, era questo il tipo di occasione che la Juventus stava monitorando con attenzione per l’estate. Un’occasione che oggi però svanisce, lasciando sul tavolo una sensazione ben precisa: la beffa è servita.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sarà il Barcellona a chiudere l’affare. Il club catalano ha affondato il colpo decisivo negli ultimi giorni e si appresta ad annunciare l’arrivo di Jonathan Tah, in scadenza a giugno, a parametro zero. Un colpo che rientra perfettamente nel nuovo piano sostenibile dei blaugrana, sempre più abili nel muoversi con anticipo su giocatori svincolati di livello internazionale.

Tah, 29 anni, è uno dei pilastri del Bayer Leverkusen che ha vinto la Bundesliga lo scorso anno. Tedesco, 195 cm di solidità e intelligenza tattica, ha saputo reinventarsi sotto la guida di Xabi Alonso, diventando più veloce, più pulito nelle letture difensive, più moderno.

Il suo contratto in scadenza ha attirato club da mezza Europa: Juventus, ma anche Liverpool, Tottenham e appunto Barcellona. Anche l’Inter lo stava seguendo con molta attenzione vista la mezza rivoluzione che dovrà operare in difesa a fine stagione. Alla fine, la scelta è ricaduta sulla Spagna, dove la prospettiva di giocare la Champions da titolare e in un contesto tecnico di primo piano ha fatto la differenza.

Juventus, sfuma Tah: le strategie per la difesa

Con la partenza ormai certa di Tah verso la Liga, la Juve dovrà rivedere le sue strategie difensive. Il reparto, guidato da Gleison Bremer ma in cerca di un partner affidabile, potrebbe subire profondi cambiamenti in estate. Anche perché lo stesso Bremer sarà come sempre oggetto di forte interesse dalla Premier League, ma la Juve riuscirà a resistere e tenersi il campione brasiliano.

Il reparto arretrato sarà fra quelli più attenzionati, con una riorganizzazione necessaria fra gli elementi che già ci sono e quelli che potrebbero arrivare. Il caso più potenzialmente spinoso riguarda Federico Gatti, ma attenzione anche alle situazioni di Kalulu, Kelly e Cabal, mentre Renato Veiga tornerà sicuramente al Chelsea. In questo andirivieni di difensori potrebbe esserci spazio per un nuovo innesto, ma solo se ne dovesse valere la pena.

Questa operazione mancata riapre un dibattito sempre attuale: quanto è davvero possibile vincere la corsa ai parametri zero contro club con maggiore appeal internazionale e con una diversa disponibilità economica? La Juve, in piena ricostruzione e senza certezze europee per la prossima stagione, parte spesso da una posizione più defilata.

Eppure, nel passato recente, i bianconeri hanno dimostrato di poter colpire anche in silenzio. Kostic, Rabiot, Danilo: tutti arrivati tra scetticismi e pregiudizi, tutti diventati titolari. Questa volta è andata diversamente, ma il mercato – si sa – regala sempre nuove piste. A Torino, tra una riunione e una chiamata, si guarda già oltre.