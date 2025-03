Milan, si lavora per il futuro: Paratici in arrivo, decisione presa su tre big

Il Milan già lavora e programma per il futuro: in casa rossonera decisione presa su tre big della rosa con Paratici in arrivo come nuovo ds

Programmare e lavorare già per il futuro per non commettere gli errori del passato. Una massima che può essere utilizzata per descrivere il momento storico in via Aldo Rossi, sede di Casa Milan. Cosa sta accadendo ai rossoneri? Il caos sembra regnare sovrano al momento.

Furlani, il CEO del club, pare abbia ripreso più potere rispetto ad Ibrahimovic e sembrano poter arrivare da lui le decisioni di campo in vista della prossima stagione. Intanto la squadra zoppica vistosamente in campionato: è reduce da due vittorie consecutive, certo, ma il gioco espresso non è proprio quello dei giorni migliori.

Domenica la trasferta di Napoli può essere davvero molto indicativa: da un lato, in caso di vittoria, terrebbe la squadra ancora in corsa per il quarto posto distante sei lunghezze ma in caso di pareggio o sconfitta ci sarebbe da cancellare definitivamente questa opzione, ricalibrando anche la prossima stagione da disputare senza Champions e senza gli introiti dell’Uefa.

Milan, Paratici nuovo ds: le prime priorità

Situazioni di cui si dovrà occupare il nuovo ds. Già, a proposito, ma chi sarà? Tutto sembra andare in direzione di Fabio Paratici, con cui Furlani ha già avuto una riunione fiume di circa cinque ore. Insomma, toccherà all’ex Juve prendere le redini e dare una nuova luce ad un progetto già naufragato, prima con Fonseca e poi con Conceiçao (anche se la Supercoppa è stata messa in bacheca).

Il nuovo tecnico è sicuramente una priorità ma lo è anche capire il destino di alcuni calciatori. C’è da programmare il futuro e saranno importanti le indicazioni del nuovo allenatore ma al contempo c’è da definire anche i piani per la prossima stagione. Le ultime nove giornate di campionato potranno anche dissipare i dubbi relativi ad alcuni protagonisti attuali, eventualmente meritevoli di conferma oppure da cedere.

Walker e non solo: la decisione del club rossonero

Tra gli acquisti di gennaio c’è Kyle Walker, il terzino inglese arrivato dal Manchester City in prestito. Ebbene, sul numero 32 nessun dubbio alcuno. Ha impiegato solo poche settimane per convincere tutti a Milanello tanto che il club rossonero verserà nelle casse dei Citizens i cinque milioni necessari per riscattarlo definitivamente.

Il nuovo corso, insomma, ripartirà da lui, dal terzino destro che è diventato un titolare inamovibile di Conceiçao fin dal primo giorno ed è destinato ad essere un pilastro del nuovo Milan. Incerta invece la situazione relativa all’altro inglese della squadra, Tammy Abraham.

Arrivato in rossonero in uno scambio di prestiti con Saelemaekers dalla Roma, l’ex Chelsea ha segnato otto gol conditi da quattro assist nelle competizioni disputate fin qui, dimostrandosi sempre puntuale quando chiamato in causa. Su Abraham saranno fatte riflessioni tra qualche settimana considerato come sia in bilico la sua posizione.

Ed in bilico anche la posizione di Riccardo Sottil. Arrivato anche lui a gennaio ma dalla Fiorentina, l’esterno fin qui ha collezionato solo tre spezzoni di gara ed i 10 milioni di euro per il riscatto al momento sembrano eccessivi in casa Milan.