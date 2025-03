Milan, una panchina per quattro: Paratici sceglie ma Furlani cambia tutto

Milan, chi sarà il prossimo tecnico del club? Paratici sceglie l’allenatore ma Furlani ha altri obiettivi

Sergio Conceiçao ha le settimane contate. Ne è cosciente il tecnico che a fine stagione di fatto lascerà la panchina rossonera. l’obiettivo è provare a chiudere nel migliore dei modi l’esperienza in rossonero, magari conquistando anche la Coppa Italia. Due trofei in bacheca – la Supercoppa è stata conquistata a gennaio, alla sua seconda panchina in rossonero – per una porzione di stagione che potrebbe ugualmente essere considerata positiva.

Insomma, le premesse ci sono tutte per fare bene e provare ad avere meno rimpianti possibili al termine di questa avventura. fatto sta che il Milan i aspettava ben altro da lui. E le premesse, peraltro, erano davvero ottime: invece la squadra è addirittura nona anche se ad appena sei lunghezze dal quarto posto. E le ultime due vittorie in rimonta sono di buon auspicio anche in vista della gara di Napoli, in programma domenica sera.

La qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere una boccata d’ossigeno per i conti dei rossoneri ma l’alternativa è già pronta. Addio ad un big che possa compensare i mancati introiti derivanti dalla non partecipazione alla prossima edizione della Champions League.

Milan, sfida Ibra-Furlani per il tecnico

Nel frattempo, come detto, in estate partirà un nuovo corso, si spera lungo. Arriverà il quarto allenatore in un anno ma stavolta si punterà su un nome affidabile che possa garantire la possibilità di un percorso quantomeno duraturo. Già, ma chi sceglierà il nuovo tecnico?

Un quesito davvero interessante, che i tifosi si stanno ponendo senza al momento avere risposta. In via Aldo Rossi, nelle stanze dei bottoni, è in atto una sorta di guerra di potere tra Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani. L’ex bomber, uomo di campo, è senior advisor di RedBird e del Milan mentre il CEO ha ristabilito il su ruolo di leader dopo il viaggio a New York e l’incontro con Gerry Cardinale.

Di fatto al momento quest’ultimo ha ristabilito la sua centralità nel progetto e di fatto si sente in dovere di scegliere il nuovo ds, primo passo per poi arrivare al tecnico. E la sua scelta sembra essere caduta su Fabio Paratici, soprattutto dopo la riunione tra i due durata quasi cinque ore.

Da Conte a De Zerbi fino ad Allegri: gli obiettivi per il Milan

Toccherà quindi all’ex ds della Juventus avere il compito di scegliere il tecnico. E Paratici, proprio perché lo conosce a menadito, è pronto a fare quantomeno un tentativo per Antonio Conte. Il tecnico salentino è vincolato al Napoli per altri due anni ma il dirigente proverà ugualmente il colpaccio, conscio di avere dalla sua parte i favori dei tifosi.

Il tecnico che pure riceve grandi consensi è Cesc Fabregas, allenatore in rampa di lancio che sta ben impressionando al Como. Il catalano, però, è a capo di un progetto ambizioso con i lariani e soprattutto dalla durata pluriennale e vuole così crescere con i biancoblu. Da qui la difficoltà del Milan di arrivare a Fabregas, considerato anche come l’ex centrocampista sia azionista del Como.

L’outsider è invece Roberto De Zerbi: il tecnico sta incantando anche Marsiglia ed in Serie A non ha mai nascosto una predilezione per il Milan, club in cui è cresciuto calcisticamente. Il vero obiettivo è però un altro ed è Giorgio Furlani a volerlo quasi ad ogni costo: si tratta di Massimiliano Allegri che secondo il CEO è il profilo adatto per le esigenze del club.