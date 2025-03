Kean entra nella storia: ora c’è un’offerta irrinunciabile

Moise Kean entra nella storia: l’attaccante della Fiorentina non sbaglia più ed ora arriva l’offerta irrinunciabile

Moise Kean è diventato una vera e propria icona della Fiorentina. Il suo gol decisivo contro l’Atalanta, che ha sancito la vittoria per 1-0 della squadra di Raffaele Palladino, ha permesso al centravanti classe 2000 di eguagliare un altro grande nome del passato viola: Giuseppe Rossi.

Con quel gol, Kean è diventato il primo giocatore italiano a segnare più di 15 gol in una stagione di Serie A con la Fiorentina dai tempi proprio di Pepito Rossi, che nel 2013/14 aveva messo a segno 16 reti. Non solo, il numero di gol complessivi di Kean, tra Fiorentina e Nazionale, ha raggiunto quota 24, dimostrando quanto la sua stagione sia stata straordinaria e come la sua importanza sia crescente. Firenze si gode il suo bomber, sempre più decisivo e al centro del progetto della squadra.

Kean, l’assalto della Premier su di lui

Il rendimento di Moise Kean non è passato inosservato, tanto che diversi club di Premier League hanno messo gli occhi su di lui. Arsenal, Tottenham e Newcastle stanno monitorando la situazione con attenzione e si stanno preparando a fare un tentativo per portarlo in Inghilterra.

Il Newcastle, in particolare, ha avviato dei contatti diretti con l’agente dell’attaccante per cercare di anticipare la concorrenza e chiudere l’affare in vista del calciomercato estivo. L’interesse dei club inglesi è una conferma della grande stagione di Kean, ma la Fiorentina non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente. Tuttavia, il futuro del giovane centravanti potrebbe essere legato a ciò che accadrà in estate, con molte trattative destinate a prendere piede nei prossimi mesi.

Conte segue il bomber: il Napoli ci pensa

Oltre all’interesse della Premier League, anche il Napoli potrebbe farsi avanti per Kean in estate. La situazione in attacco degli azzurri potrebbe infatti portare la società a cercare un rinforzo di qualità. Con Lukaku che ha 32 anni e Osimhen che sarà ceduto definitivamente, un eventuale addio del nigeriano potrebbe consentire al Napoli di incassare una cifra significativa, utile per fare un’offerta seria per l’attaccante viola.

Kean, con la sua capacità di far gol e la sua età giovane, sarebbe un obiettivo ideale per il futuro della squadra. Tuttavia, la Fiorentina, consapevole del valore del suo giocatore, è pronta a blindarlo con un rinnovo contrattuale e un aumento dell’ingaggio per allontanare le sirene di mercato.

Situazione contrattuale e la mossa della Fiorentina

La situazione contrattuale di Moise Kean è cruciale in questo momento. La Fiorentina ha fatto un investimento importante per portarlo in viola, spendendo circa 20 milioni di euro (13 milioni di parte fissa più 5 di bonus) nell’estate scorsa per acquistarlo dalla Juventus.

Un investimento che sta già dando i suoi frutti, con il centravanti che ha dimostrato tutto il suo potenziale. Ma non è solo l’aspetto economico a fare la differenza: il contratto di Kean contiene anche una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, una clausola che lui stesso ha richiesto.

Tuttavia, questa clausola non è libera e può essere esercitata solo dal 1° al 15 luglio 2025, dando così un margine temporale a Fiorentina e club interessati per pianificare eventuali mosse. Con la crescente pressione di club italiani e stranieri, la Fiorentina è al lavoro per mettere in sicurezza il futuro del suo bomber.

La mossa della dirigenza potrebbe essere quella di rinnovare il contratto di Kean, con un sostanzioso aumento dell’ingaggio (attualmente guadagna 2,2 milioni di euro più bonus), per evitare che il giocatore possa essere preda delle offerte provenienti da altre squadre. Una mossa che potrebbe essere decisiva per legare Kean alla causa viola ancora per diversi anni.