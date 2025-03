Serie A, risultati degli anticipi della 30ma giornata: buona la prima per Tudor, che sfida per il quarto posto – SerieAnews

La Serie A è tornata dopo la sosta con gli anticipi della 30ma giornata: buono l’esordio per Tudor sulla panchina della Juve, Orsolini show a Venezia, i risultati

Il campionato è tornato. La migliore delle notizie per tutti i calciofili italiani che nel frattempo hanno assistito all’eliminazione dell’Italia in Nations League nella doppia sfida contro la Germania. Ora però tutte le attenzioni sono veicolate sul finale di stagione, con scudetto, Champions League, posti per l’Europa e retrocessioni ancora da assegnare, per una battaglia senza esclusione di colpi. Vediamo com’è andato il sabato degli anticipi.

Como-Empoli 1-1: accade tutto nel secondo tempo

Ad aprire la 30ma giornata di Serie A è la sfida tra Como ed Empoli. I lariani giocano un gran calcio come sempre accade con Fabregas in panchina ma l’Empoli si difende bene e riparte. La sfida si apre all’ora di gioco: è il 61′, cross basso di Vojvoda e Douvikas è il più lesto di tutti a spedire in rete da due passi per il gol del vantaggio.

L’Empoli però non si arrende ed impiega solo un quarto d’ora per pareggiare i conti: è il 75′, altro cross stavolta di Pezzella e stacco imperioso di Kouamé per il pari. Nel finale Empoli in 10 per il rosso a Fazzini, reso di un brutto fallo. Due punti nelle ultime quattro per il Como 13mo a quota 30, stesso ruolino anche per l’Empoli terz’ultimo con 23 punti.

Venezia-Bologna 0-1: Orsolini show

Il Venezia gioca bene ma non segna, il Bologna altrettanto ma capitalizza. Si può riassumere così la sfida del Penzo tra Venezia e Bologna. I lagunari, nell’ultimo turno, hanno fermato il Napoli secondo e sono in lotta per la salvezza i felsinei sono reduci da una lunga striscia di vittorie consecutive e sognano di nuovo la Champions.

La squadra allenata da Eusebio Di Francesco produce gioco ed occasioni ma il difetto di mira penalizza il Venezia. Ad inizio ripresa, 49′, il Bologna la sblocca. Cross dalla sinistra di Cambiaghi e mancino al volo di Orsolini, appostato in area, per il gol del vantaggio che poi diventerà della vittoria.

Il Venezia così interrompe la striscia di quattro pareggi consecutivi e resta penultimo con 20 punti. Il Bologna continua a vincere e consolida il quarto posto con 56 punti.

Juventus-Genoa 1-0: ci pensa Yildiz

La grande attesa all’Allianz era tutta per Tudor, all’esordio sulla panchina bianconera dopo l’esonero. Accolto da cori tutti per lui già ieri sotto al J|Hotel e replicati oggi allo Stadium, il croato vince la sua prima gara. Merito di Yildiz che al 25′ realizza il gol partita su assist di Vlahovic, rispolverato dal 1′ per la prima volta.

Buona la prima, insomma, con la Juve che resta in scia del Bologna in piena corsa per la Champions League, con 55 punti, uno in meno del Bologna quarto. Il Genoa, invece, resta 12mo con 35 punti.

Lecce-Roma 0-1: Dovbyk alimenta il sogno

Una sfida combattuta e risolta solo negli ultimi minuti. Al Via del Mare il Lecce vende cara la pelle e la Roma è in difficoltà. Al 68′ va in gol Mancini ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Poi al minuto 80 ci pensa Dovbyk su assist di Cristante a risolverla e regalare tre punti pesantissimi alla Roma.

I giallorossi rispondono così a Bologna e Juve e sono sesti con 52 punti. Quinta sconfitta consecutiva, invece, per il Lecce 16mo con 25 punti, +2 sulla zona retrocessione.