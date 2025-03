Gasperini-Juve, è tutto vero: l’abbiamo saputo così – ESCLUSIVA

Un dettaglio, una tempistica sospetta, e un sogno mai nascosto: qualcosa sta succedendo attorno a Gasperini. E forse la Juve c’entra più di quanto sembri

Immaginate di essere un allenatore con anni di esperienza, il cui sogno nel cassetto è sempre stato guidare la squadra per cui tifi fin da bambino. Ora, mettetevi nei panni di Gian Piero Gasperini, che si trova di fronte a una scelta cruciale per la sua carriera. La Roma gli offre una panchina prestigiosa, ma il richiamo della Juventus è forte. E c’è un dettaglio che potrebbe svelare le sue reali intenzioni.​

La Juventus è sicuramente in una fase di transizione. Dopo l’esonero di Thiago Motta la dirigenza bianconera ha affidato la squadra a Igor Tudor. Tudor, ex difensore juventino, ha il compito di traghettare la Juve fino al termine della stagione, con l’obiettivo minimo di qualificarsi per la Champions League. Tuttavia, il suo incarico sembra avere una scadenza ben definita, e la Vecchia Signora è già alla ricerca di un nuovo allenatore per inaugurare un ciclo vincente.​

Tra i nomi accostati alla panchina juventina emergono figure di spicco. Roberto Mancini, vagliato prima di Tudor, sembra essere sparito dai radar per il momento. Resta in piedi la candidatura di Stefano Pioli così come quella di Roberto De Zerbi, ma il nome che piace di più alla dirigenza bianconera è quello di Antonio Conte, che non ha detto “no” ma il cui contratto col Napoli però sarà difficile da annullare.

Gasperini ha sempre nutrito un profondo legame con la Juventus, squadra per cui tifa fin da bambino. Il suo stile di gioco, basato su pressing alto, intensità e una difesa a tre, rispecchia i valori tradizionali del club bianconero. Allenare la Juventus a 66 anni suonati rappresenterebbe per lui il coronamento di una carriera ricca di successi e innovazioni tattiche e la Juve ce l’ha sicuramente nella shortlist. Ma qui entra in ballo la Roma e la situazione in essere con Claudio Ranieri.

Gasperini prende tempo con la Roma: la Juve è alla finestra​

Sappiamo che la Roma è alla ricerca di un nuovo allenatore e che il Gasp è sicuramente il primo della lista di Claudio Ranieri, incaricato di scegliere personalmente quello che sarà il suo erede. Sappiamo anche, secondo le indiscrezioni che abbiamo raccolto, che Gasperini e Ranieri si stanno sentendo costantemente ragionando già su quello che potrebbe essere il futuro.

Del resto il feeling fra l’attuale tecnico dell’Atalanta e la Roma è noto, dal momento che l’ha palesato lo stesso allenatore di Grugliasco in una recente intervista. Gasperini ha detto che la Roma è “come la Nazionale” e a tutti piacerebbe allenarla, esponendosi di fatto su un suo possibile futuro lì. E il gradimento è assolutamente condiviso, con la Roma pronta ad offrirgli un triennale e pianificare con lui il prossimo ciclo.

Eppure, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Gasperini sta ancora prendendo tempo con Ranieri prima di sciogliere definitivamente le riserve. Ha chiesto un paio di settimane per poter decidere cosa fare e questo timeout sembra un segnale inequivocabile che stia cercando di capire se attorno a sé ci sono altre possibilità. Ma c’è una sola squadra in grado di far vacillare così Gasperini rispetto al progetto giallorosso e quella squadra è proprio la Juventus.

Va da sé che fra i nomi sul taccuino di Giuntoli – o di chiunque stia decidendo il prossimo allenatore bianconero – c’è sicuramente anche Gian Piero Gasperini. Se la Juventus decidesse di avanzargli una proposta concreta è probabile che il tecnico accetti l’incarico, realizzando così il suo sogno di guidare la Vecchia Signora. E la Roma a quel punto dovrebbe cercarsi un nuovo allenatore. Ma si sa, al cuor non si comanda…