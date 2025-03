Juventus, Yildiz ha già deciso: comunicato il futuro al club

Kenan Yildiz ha già comunicato alla Juventus la sua intenzione per il futuro: ecco dove giocherà il numero 10 nella prossima stagione

A settembre, quando ha bagnato il suo debutto in Champions League, Kenan Yildiz ha fatto qualcosa di più del semplice segnare: ha scritto il suo nome nella storia. Quel colpo preciso ha tolto ad Alessandro Del Piero e al suo predecessore il primato di più giovane esordiente della Juventus a segno nella competizione.

Un record che sa di predestinazione, come se il destino avesse deciso di puntare i riflettori su questo ragazzino dal sorriso timido e dai piedi d’oro. Sabato scorso, poi, ha messo un altro sigillo. Con 7 gol in bianconero, ha raggiunto Moise Kean in testa alla classifica degli under 20 più prolifici, lasciando l’ex capitano a quota 6.

Numeri da far girare la testa, che raccontano un talento raro, uno di quelli che non si vedono tutti i giorni. E la Juventus lo sa bene. Kenan è un tesoro da tenersi stretto, un diamante grezzo che brilla già di luce propria. Nonostante le pretendenti d’Europa che lo corteggiano, lui non si scompone.

Il legame di Yildiz con la Juventus: un amore vero

Per Kenan quelle voci sono solo una lusinga, un complimento da accettare con un’alzata di spalle. Il suo cuore batte per la Juventus, la squadra dove è sbocciato e che considera casa, un posto che gli ha dato tutto e a cui vuole restituire ancora di più.

Kenan Yildiz non è uno che si lascia abbagliare dalle sirene del mercato. Vuole restare alla Juventus e non è solo una frase buttata lì per far contenti i tifosi. Lui a Torino ci sta bene, si sente parte di qualcosa di grande. Il popolo di Madama lo ha adottato come un figlio, e lui ricambia con una fedeltà che scalda il cuore.

Certo, la Juve ha avuto i suoi momenti di paura. I conti in rosso hanno fatto tremare i polsi, e si è pensato che cedere il numero 10 fosse l’unica strada per respirare. Ma poi è arrivato il colpo di scena, un salvagente.

John Elkann, con la ricapitalizzazione, ha messo sul piatto 15 milioni subito, con la promessa di arrivare a 110 in estate. Un assist da maestro che fa respirare il bilancio e alleggerisce la pressione su Kenan. Ora il club può sognare in grande, studiare una strategia per blindarlo quando mezza Europa busserà alla porta.

E lui? Non ha ancora le idee chiarissime sul futuro a lunga scadenza, ma sul presente non ha dubbi: si vede in bianconero, con quella maglia numero 10 che fa impazzire tutti.