Juve, Yildiz in vendita e prezzo fissato: decisione clamorosa, c’entra Motta – SerieAnews

La Juve è pronta a cedere Yildiz e c’entra anche Motta: il talento turco è nel mirino dei club della Premier League, fissato il prezzo

Kenan Yildiz sta vivendo una stagione decisamente sulle montagne russe. Il talento turco è una sorta di pupillo alla Continassa, la gemma da preservare ad ogni costo. O, forse, lo era. La scorsa estate il club non ha pensato su due volte a sacrificare Soulé sull’altare del bilancio per tenersi stretto il nazionale di Montella.

E così l’argentino è stato spedito alla Roma per fare cassa e plusvalenza, stesso dicasi per Huijsen, ceduto al Bournemouth. Offerte per Kenan ne sono arrivate, anche molto interessanti ma tutte rispedite al mittente. Per rendere ancor più centrale nel progetto il calciatore e far capire le intenzioni del club al suo entourage, gli è stata affidata la maglia numero 10.

Già, il glorioso numero che da quelle parti è stato indossato da Platini e Del Piero, giusto per fare due nomi. Ed in tempi recenti anche Dybala e Pogba. Insomma, classe e qualità sconfinata, quelle che ha certamente in dote Yildiz. La sua gestione nel corso della stagione ha destato però più di qualche perplessità.

Yildiz è ora un caso: cos’è successo nelle ultime due gare

Yildiz le ha di fatto giocate tutte o quasi. Ben 41 presenze sulle 42 gare totali disputate dalla Juve, condite da sei gol e quattro assist. In Serie A 28 le presenze con quattro reti e due assist ma anche 1.881′, l’equivalente di 20 gare fino al 90′. Il 19enne, però, nelle ultime settimane è stato vittima di scelte che hanno lasciato senza parole.

Contro l’Atalanta è stato spedito in campo dal 1′. Già, peccato che fosse reduce da un virus intestinale che l’aveva debilitato non poco, tanto da far immaginare una sua indisponibilità. Ed invece il turco gioca una delle sue peggiori gare in bianconero e viene sostituito al 45′.

Evidentemente non gliel’ha perdonata Motta perché contro la Fiorentina guarda dalla panchina tutti i 90′. Una sorta di ritorsione? Chissà. Fatto sta che potrebbe presto diventare un caso, se non è già accaduto.

Juve, sarà addio di Yildiz: lo vogliono in Premier, ecco la cifra

Di certo c’è che Jorge Mendes un mese e mezzo fa è arrivato a Torino ed ha parlato con il club bianconero ma anche con la madre del calciatore. E non è escluso che il potente agente abbia pianificato la fuga da Torino in estate del suo assistito. Il calciatore pare sia stato destabilizzato da Thiago Motta, come raccolto dalla nostra redazione, e stia meditando l’addio.

D’altronde per la Juve del nuovo corso nessuno più è incedibile e soprattutto in caso di mancato raggiungimento del quarto posto e quindi della Champions League, i bianconeri potrebbero fare cassa cedendo un big. L’Aston Villa in passato si era interessato al calciatore ma dalla Premier League sono diversi i club interessati.

E Giuntoli ha già stabilito il prezzo: servono almeno 75/80 milioni di euro per la sua cessione. Mendes è già al lavoro, chissà che non arrivi presto l’offerta giusta.