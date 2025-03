Napoli, Conte e gli esterni per il 3-5-2: Manna porta 50 milioni a Milano

Antonio Conte prepara la rivoluzione tattica del Napoli. Per il nuovo 3-5-2 servono esterni veri: due idee arrivano da Milano e hanno già il gradimento del tecnico

Per uno come Antonio Conte, il modulo non è mai solo uno schema su una lavagna. È un’identità. Un manifesto tattico. Un punto di partenza per costruire tutto il resto. Ed è per questo che, a Napoli, l’idea del 3-5-2 non è tramontata. Anzi, più passano le settimane, più sembra tornare prepotentemente nei piani dell’allenatore.

La realtà dei fatti ha imposto finora un 4-3-3 di necessità, anche ben funzionante in alcuni tratti, ma distante dal vero stile Conte. Con gli uomini giusti – e finalmente in salute – il tecnico è pronto a virare verso il suo habitat naturale. Ma servono esterni veri, quelli che fanno la fascia avanti e indietro senza cali, senza alibi, senza paura. E qui entra in gioco il mercato.

Politano sta facendo miracoli in quel ruolo ma non ne ha la predisposizione, Spinazzola sta disputando una seconda parte di stagione convincente, ma non offre garanzie continue sul piano fisico. Olivera è ottimo ma non può ricadere tutto sulle sue spalle e – diciamocelo – se dovesse sedersi in panchina non sarebbe un dramma per nessuno. Mazzocchi è una buona riserva, ma onestamente non è del livello a cui bisogna aspirare se sei il Napoli e stai per giocarti tre competizioni.

Ecco perché, ammesso (e non concesso) che si voglia tornare al 3-5-2, perché comunque Conte sta lavorando su una squadra che come quest’anno possa interpretare indifferentemente più moduli, la priorità sarebbe una: trovare due interpreti affidabili per le corsie laterali. Non esterni “adattati”, ma specialisti. E la risposta potrebbe arrivare da Milano, dove ci sono due profili che abbiamo già proposto separatamente e che sarebbero perfetti per un’operazione del genere.

Napoli, Saelemaekers e Carlos Augusto i nomi giusti: due ’99 che possono diventare dei top

Il discorso è molto semplice: questa estate il Napoli avrà un budget molto importante, che parte da 150 milioni di euro a salire, a seconda delle cessioni. La cifra giusta per poter non solo rinforzare ma addirittura reinventare, plasmare.

Quindi perché non costruire una squadra che ricalchi le esperienze vincenti del passato? In quel caso la strada è una sola: due esterni che possano fare tutta la fascia e intorno ai quali costruire una squadra con la difesa a 3, poi che sia un 3-5-2 o il 3-4-2-1 di Londra si vedrà col resto del mercato.

Il primo nome lo abbiamo già proposto in passato. Carlos Augusto, brasiliano classe ’99 dell’Inter, arrivato dal Monza e rimasto un po’ a metà tra titolare e panchinaro. A sinistra, davanti a lui c’è un Federico Dimarco che non si discute, e questo ha inevitabilmente ridotto il minutaggio e le ambizioni del brasiliano.

Carlos Augusto può giocare sia da esterno che da braccetto sinistro nella difesa a tre, e lo considera perfetto per il suo Napoli. L’Inter non lo ha mai blindato: per 20-25 milioni l’affare si può fare. Un investimento ragionevole, per un calciatore già pronto e con margini di crescita. E in azzurro avrebbe finalmente la titolarità che gli manca.

Sulla fascia opposta, la pista più concreta porta ad Alexis Saelemaekers, reduce da una stagione in prestito alla Roma. Rientrerà al Milan, ma il suo futuro in rossonero è tutt’altro che scontato. Il suo profilo, plasmato alla perfezione da Claudio Ranieri, si adatta perfettamente a un sistema con i quinti, ma se a Milanello dovesse arrivare un allenatore da difesa a quattro, le chance di restare scenderebbero drasticamente.

💰| 🇧🇪 Updated market value for Belgian Players in Serie A: 📈De Winter, Saelemaekers, Mbangula, Van Der Brempt and Schingtienne all went up (@Transfermarkt) pic.twitter.com/HDe0aZ6fcd — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) March 27, 2025

Saelemaekers ha la corsa, la tenuta atletica e l’intelligenza tattica per interpretare quel ruolo nel modo che piace a Conte. E soprattutto ha già una buona esperienza internazionale, è abituato alla pressione e può agire anche a sinistra in caso di necessità. Rientrato dal prestito alla Roma, il Milan lo valuterà tra 25 e i 30 milioni, ma con una trattativa ben condotta si può ragionare anche su formule più morbide.

Con Carlos Augusto e Saelemaekers, il Napoli avrebbe finalmente i due binari per costruire il suo 3-5-2 ideale. Giovani, pronti, motivati. Gente da battaglia, da Conte. Il nodo adesso è capire se De Laurentiis sarà disposto ad affondare su entrambi, oppure se bisognerà fare delle scelte.