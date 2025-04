Osimhen alla Juve: non solo ADL, c’è un altro problema per i bianconeri – SerieAnews

Victor Osimhen alla Juventus, Giuntoli lavora al grande obiettivo: ma c’è un doppio problema sulla possibile operazione

Il ritorno di Dusan Vlahovic in campo, con una prestazione che ha visto la sua titolarità confermata da Igor Tudor nella sfida contro il Genoa, ha risollevato l’umore di molti tifosi bianconeri.

Sebbene la sua performance non sia stata straordinaria, l’impressione è che l’attaccante serbo, sempre più motivato, abbia ritrovato la fiducia e, con essa, la possibilità di fare bene fino al termine della stagione. Ma c’è una questione che persiste: la permanenza di Vlahovic a Torino sembra ormai essere legata a un filo sottile.

Vlahovic, destino segnato: la partenza appare ormai inevitabile

Non è un segreto che la Juventus stia cercando di valorizzare al massimo Vlahovic prima della sua probabile partenza. Seppur il serbo non abbia trovato continuità, il suo potenziale resta indiscusso. Tudor, però, ha chiaramente fatto capire che con l’approssimarsi del mercato estivo, la Juve dovrà fare il possibile per evitare di deprezzare il valore economico di Vlahovic.

Questo potrebbe significare che la sua partenza è ormai scritta, con la società pronta a cederlo al miglior offerente. Le uniche squadre che potrebbero fare un investimento notevole per Vlahovic sembrano essere quelle inglesi, come l’Arsenal o il Newcastle, ma finora nessuna offerta concreta è arrivata.

Il contratto del serbo, che scadrà tra un anno, non prevede rinnovi, e senza un adeguato rilancio delle sue prestazioni, la sua partenza diventa sempre più certa. Dalla parte della Juventus, il mercato estivo dipenderà anche dalla qualificazione alla prossima Champions League. Infatti, l’obiettivo di piazzarsi tra le prime quattro è fondamentale per qualsiasi mossa sul mercato, e non solo per un sostituto di Vlahovic, ma anche per migliorare la qualità della rosa.

Juve su Osimhen: il doppio problema per i bianconeri

Nel frattempo, il nome di Victor Osimhen continua a circolare come potenziale sostituto per l’attacco bianconero. L’attaccante nigeriano, che attualmente è di proprietà del Napoli ma è in prestito al Galatasaray, è una delle prime scelte per rinforzare il reparto offensivo.

Tuttavia, non sarà facile per la Juve strappare Osimhen al Napoli. La sua valutazione è elevata, e il principale ostacolo è rappresentato dal presidente Aurelio De Laurentiis, che non ha mai nascosto di non voler cedere il suo gioiello a una diretta rivale per il titolo come la Juventus. Ed i 75 milioni della clausola rescissoria sono validi solo per l’estero e, quindi, non per club italiani.

In aggiunta alla difficoltà di negoziare con De Laurentiis, c’è anche un altro fattore da considerare: la qualificazione della Juve alla Champions League. Se il club non dovesse riuscire a piazzarsi nelle prime quattro posizioni del campionato, l’operazione Osimhen potrebbe diventare un sogno difficile da realizzare. Non solo per la mancanza di fondi, ma anche per l’attrattiva che un posto in Champions offre a giocatori del calibro di Osimhen.

Juve, come sostituire Vlahovic? Il rischio beffa è altissimo

La Juventus si trova quindi in una situazione piuttosto delicata. Con la partenza di Vlahovic praticamente certa e il sogno Osimhen che potrebbe svanire senza il quarto posto, il club dovrà fare i conti con due fronti: uno economico, legato alle cessioni di giocatori e agli incassi della Champions League, e uno tecnico, per trovare un sostituto di valore che possa garantire un attacco all’altezza delle aspettative.

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro bianconero. Se la Juve dovesse qualificarsi per la Champions, le possibilità di arrivare ad Osimhen aumenterebbero, ma il rischio di non centrare l’obiettivo in campionato potrebbe far sfumare questo colpo di mercato. La domanda che ora si pongono i tifosi è: la Juve riuscirà a concludere l’affare con il Napoli, o il sogno Osimhen rimarrà tale?