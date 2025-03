Juve, all’in su Osimhen: Giuntoli è pronto anche ad un doppio sacrificio – SerieAnews

La Juve vuole Victor Osimhen per l’attacco della prossima stagione: Giuntoli è pronto ad un doppio sacrificio, è all-in sul nigeriano

Cristiano Giuntoli e Victor Osimhen, un amore che nasce nell’estate del 2020. Siamo in piena emergenza Covid, sulla panchina del Napoli c’è Rino Gattuso che chiede ed ottiene per il suo Napoli il bomber nigeriano. Viene prelevato dal Lille e diventa fin da subito il bomber dei partenopei, frenato solo da qualche problema fisico di troppo.

Le qualità non gli mancano, però, il killer instinct nemmeno e così diventa subito imprescindibile. Ed il suo peso specifico lo si tocca con mano nella stagione 2022/2023, quella di Kvara e di Spalletti in panchina. Il titolo di capocannoniere per lo storico terzo scudetto della società, il gol tricolore ad Udine.

Una storia che si conclude lì tra i due, perché di lì a pochi mesi Giuntoli si accasa alla Juventus. Osimhen, invece, ha lasciato Napoli la scorsa estate dopo un lungo braccio di ferro: nessuna offerta rilevante per lui e così il trasferimento al Galatasaray in prestito per poi riparlarne la prossima estate.