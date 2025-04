Tonali può tornare in Serie A, colpo scudetto per il top club: c’è già la prima offerta al Newscastle

Sandro Tonali potrebbe davvero tornare in Serie A la prossima estate, il top club sogna il colpo scudetto e prepara la prima offerta al Newcastle

Dopo un periodo complesso della propria vita personale, Sandro Tonali si è finalmente ripreso e con il Newcastle ha iniziato anche a vincere. Solo poche settimane fa ha alzato la Coppa di Lega inglese e le sue prestazioni sono tornate quelle di un tempo, come mostrato anche in parte in Nazionale contro la Germania. Il suo profilo, ovviamente, stuzzica i top club di tutta Europa, anche in Serie A.

Sia chiaro, un ipotetico ritorno in Italia escluderebbe al momento il Milan. Si tratterebbe di un colpo fin troppo fantascientifico, seppur le parti si sono lasciate in ottimi rapporti e Tonali ha abbracciato i colori rossoneri come pochi calciatori nell’ultimo decennio. Le strade, però, si sono separate da tempo e un secondo approdo in Serie A equivarrebbe a cambiare aria.

La Juventus punta Sandro Tonali: i dettagli

Ed è la Juventus la squadra che non starà a guardare e proverà un assalto per il centrocampista. Il 24enne di Lodi, è il nome che fa battere il cuore ai tifosi e mette d’accordo i piani alti della Continassa. Non è solo un’idea, ma un progetto vero e proprio, con Cristiano Giuntoli già al lavoro per capire se l’affare è fattibile.

Certo, non sarà una passeggiata. Servono soldi, strategia e un po’ di fortuna, magari con la qualificazione alla Super Champions 2025-26 a dare una spinta in più. Ma quando si parla di calciomercato, i bianconeri sanno come giocare le loro carte.

Perfetto per qualsiasi allenatore, da un Igor Tudor tutto pressing al sogno Antonio Conte, Sandro è il tipo di mediano che può cambiare il passo a una squadra. Secondo la Gazzetta dello Sport, dopo la rivoluzione estiva di Giuntoli, con 234 milioni spesi per 13 colpi, la Juventus ora punta a un’evoluzione mirata: pochi innesti, ma di peso. E Tonali è in cima alla lista, seguito da nomi come Ederson dell’Atalanta, altro talento che piace da matti ai bianconeri.

Ma perché proprio lui? Semplice, oltre al talento, c’è l’effetto nostalgia. Tonali non ha mai nascosto il legame con l’Italia, e anche se al Newcastle è titolare e apprezzato, ogni tanto il pensiero di tornare a casa gli sfiora la mente. La Juventus lo sa e vuole giocarsi questa carta sperando che l’azzurro senta il richiamo delle sue radici.

Tonali alla Juventus: l’offerta dei bianconeri

Il Newcastle non è un avversario qualunque, però, e con i suoi capitali sauditi, è un colosso che non molla facilmente i suoi gioielli. Per portare Tonali a Torino servono almeno 60-70 milioni, una cifra da capogiro che la Juventus spera di alleggerire con un’operazione creativa.

Qui entra in gioco il “ponte” con i Magpies, costruito grazie al colpo Lloyd Kelly, difensore inglese preso a gennaio per una ventina di milioni. Un acquisto che ha fatto storcere il naso a molti tifosi, ma che per Giuntoli è stato un investimento anche diplomatico. Quel trasferimento ha aperto un canale diretto con il Newcastle, e ora i bianconeri vogliono sfruttarlo al massimo.

L’idea è chiara: offrire cash più una contropartita. Il nome più caldo è quello di Douglas Luiz, brasiliano che a Torino non ha mai ingranato la marcia giusta. Tra scarso feeling con Thiago Motta e infortuni, l’ex Aston Villa è un pesce fuor d’acqua, ma in Premier League lo ricordano come un trascinatore con 10 gol e 10 assist nell’ultima stagione.

Con una valutazione di 35-40 milioni, potrebbe essere la chiave per abbassare il prezzo di Tonali. E se non bastasse, ci sono altri assi nella manica: Federico Gatti, che piaceva al Newcastle l’estate scorsa, o addirittura Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 e pronto a essere messo sul mercato.