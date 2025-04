Dall’Atalanta all’Inter: 30 milioni per il primo colpo estivo

L’Inter è pronta a piazzare il primo colpo per la prossima stagione: 30 milioni di euro il costo del cartellino, arriva dall’Atalanta

L’Inter si sta preparando a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, con un obiettivo chiaro: migliorare ogni reparto. In particolare, Simone Inzaghi ha bisogno di un rinforzo in difesa, dove la squadra ha bisogno di svecchiare e rinnovare. Il club nerazzurro ha messo gli occhi su diversi giocatori per soddisfare questa necessità, e uno dei nomi più caldi in questo momento è quello di Isak Hien, difensore centrale dell’Atalanta.

Inter, scelto il difensore: si guarda in casa Atalanta

Classe 1999, Hien è uno dei difensori più promettenti della Serie A. Arrivato alla Dea nel 2022, il centrale svedese ha saputo conquistare il cuore dei tifosi con le sue prestazioni solide e affidabili. La sua carriera è decollata dopo il trasferimento dall’Hellas Verona all’Atalanta per circa 9 milioni di euro, è stato con i bergamaschi che Hien ha davvero trovato la sua dimensione.

Il giovane difensore è noto per la sua grande forza fisica, ma soprattutto per la sua attenzione e precisione nelle chiusure difensive. Sempre puntuale nell’intercettare i palloni, è un giocatore arcigno, difficile da superare per gli attaccanti avversari. Queste sue qualità non sono passate inosservate agli scout dell’Inter, che lo considerano un profilo ideale per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Non solo è un difensore solido, ma Hien ha anche una certa versatilità che lo rende perfetto per il gioco dinamico e aggressivo che Inzaghi vuole dalla sua retroguardia. Con la partenza di alcuni veterani, l’Inter ha bisogno di un giovane che possa inserirsi con forza nel suo progetto a lungo termine, e Hien sembra rispondere a tutti i criteri.

Hien, valutazione triplicata: crescita esponenziale

Isak Hien è senza dubbio uno dei calciatori più richiesti della Serie A. Nonostante un errore nell’ultima partita contro la Fiorentina, che ha fatto parlare molto di lui, le sue qualità non sono in discussione. In soli due anni, il suo valore è esploso: se nel 2022 l’Atalanta lo ha acquistato per 9 milioni di euro, oggi il suo valore di mercato è salito vertiginosamente, arrivando a toccare i 30 milioni di euro.

Il suo rendimento in campionato è stato costante, con ottime prestazioni e numerose chiusure decisive che hanno contribuito a rendere l’Atalanta una delle difese più solide della Serie A. La sua crescita esponenziale non è passata inosservata, tanto che i principali club europei lo stanno monitorando con attenzione.

Con il suo contratto che ancora lega Hien all’Atalanta per diversi anni, il club bergamasco non ha intenzione di cederlo facilmente. Se l’Inter vorrà portarlo a Milano, dovrà mettere sul piatto una cifra che rispecchi il valore attuale del difensore. 30 milioni di euro è una somma che può sembrare alta, ma è ciò che l’Atalanta chiede per un calciatore che ha tutte le carte in regola per diventare un top player della difesa.

La concorrenza per Hien: Premier League pronta a farsi avanti

Non solo l’Inter è interessata a Hien. Il difensore svedese ha attirato l’attenzione di alcuni dei club più prestigiosi d’Europa, in particolare dalla Premier League. Squadre come il Manchester United, il Liverpool e il Newcastle hanno già messo gli occhi su di lui, attratti dalla sua forza fisica, dalla sua agilità e dalla sua capacità di giocare anche con il pallone tra i piedi.

La concorrenza è agguerrita, e questo potrebbe rendere ancora più complicato il trasferimento di Hien all’Inter. Inoltre, club come l’Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain stanno seguendo il centrale con interesse. La Dea, consapevole dell’incredibile valore del giocatore, potrebbe cercare di aumentare ulteriormente il prezzo di partenza per aumentare i ricavi della cessione.

La partita sul mercato è appena iniziata, e l’Inter dovrà agire con intelligenza per convincere l’Atalanta a cedere Hien senza cedere alle lusinghe di altre offerte provenienti dall’estero. Potrebbe essere il primo colpo estivo per i nerazzurri, ma la strada per arrivare a lui non sarà sicuramente semplice.

In questo mercato estivo, l’Inter dovrà non solo rinforzare la difesa ma anche svecchiare il reparto, e Hien potrebbe essere il giocatore giusto per farlo. Con la concorrenza che si fa sempre più intensa, la sensazione è che la trattativa per il centrale svedese potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

Starà all’Inter riuscire a presentare un’offerta che accontenti l’Atalanta e, allo stesso tempo, risponda alle esigenze del club. Con il mercato che si prepara a entrare nel vivo, tutti gli occhi sono puntati su Hien, e chissà che il suo futuro non si decida proprio a Milano.