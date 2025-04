Inter, 60 o 70 milioni: prendono un pezzo grosso

Mentre la stagione entra nel vivo, l’Inter pensa già al futuro: tra ambizioni globali e bilanci da sistemare, qualcuno potrebbe partire

Succede sempre così, quando si arriva a primavera. Le giornate si allungano, le gambe si appesantiscono, e le voci — quelle sì — iniziano a correre più veloci dei giocatori. E in casa Inter, quest’anno, il rumore di fondo si fa sentire più forte del solito.

Sì, perché la stagione è tutt’altro che finita, e l’aria che tira è quella delle grandi occasioni. C’è una Serie A da chiudere con stile, una Champions da onorare fino all’ultima goccia e, come se non bastasse, il club sta già tracciando la rotta per un’avventura che nessuno ha mai affrontato davvero: il nuovo Mondiale per Club. Insomma, il calendario è fitto, le ambizioni pure.

Però, mentre la squadra tiene la testa sul campo, in dirigenza qualcuno comincia a spostare lo sguardo un passo più avanti. Perché la stagione che verrà, anche se ancora non si vede, va preparata adesso.

Inter, c’è una necessità per la prossima stagione

Non è un mistero per nessuno: l’Inter è una delle squadre più “naviganti” d’Europa. Tradotto: l’età media è alta e prima o poi si dovrà cambiare qualcosa. Il ringiovanimento della rosa non è più un optional, è una necessità. E non solo per motivi atletici o di calendario, ma anche per quelli – meno affascinanti, ma molto più determinanti – legati al bilancio.

Ecco perché Simone Inzaghi, nel suo prossimo rinnovo, non chiederà solo penne blu e carta intestata. Pretenderà garanzie, dopo una stagione in cui, tra infortuni e soluzioni creative, ha fatto i salti mortali per tenere la barra dritta. Il messaggio è chiaro: si può continuare a vincere, ma serve una rosa più lunga, più giovane e più coperta.

Marotta e le riflessioni in corso su tre big

Qui le cose iniziano a complicarsi. Perché per comprare, a volte, bisogna anche saper vendere. E all’Inter, vendere significa toccare nomi grossi. Gente che vale, in senso tecnico ed economico. Parliamo di valutazioni da 60, 70 milioni, mica bruscolini. E parliamo di giocatori che, per una cifra simile, qualche proposta dalla Premier (o simili) se la vedrebbero recapitare anche domani mattina.

I nomi? Tranquilli, arrivano. Ma prima, una premessa: non è detto che l’Inter debba vendere per forza. Ma se l’obiettivo è costruire una squadra ancora più forte e versatile, qualche sacrificio potrebbe diventare utile, se non necessario.

E allora eccoli, i papabili. C’è chi giura che Alessandro Bastoni, per esempio, sia uno di quelli su cui si potrebbe ragionare: giovane, forte, con mercato. Oppure Federico Dimarco, simbolo di milanesità e talento, ma anche pedina preziosa se il club decidesse di monetizzare. E poi c’è Nicolò Barella, che non ha bisogno di presentazioni e che già in passato aveva acceso i radar d’Oltremanica. Tutti più o meno sullo stesso livello: sessanta, settanta milioni, e se ne può parlare. Ma non è finita qui.

Inter, la ThuLa sedotta dal mercato: almeno 160 milioni in due

Occhio anche a Marcus Thuram, che ha fatto innamorare l’ambiente con le sue giocate e il suo modo di stare in campo. L’Inter lo ha preso a parametro zero, ma lo ha blindato con una clausola rescissoria da 65 milioni di euro. Se da fuori qualcuno si facesse avanti, lui avrebbe tutto il diritto di ascoltare. E a quelle cifre, la tentazione potrebbe diventare concreta.

E poi c’è Lautaro Martínez, che meriterebbe un capitolo a parte. Capitano, goleador, uomo ovunque. La sua valutazione va ben oltre le cifre di cui sopra: si parla di 90 milioni, forse anche di più. Ma venderlo sarebbe come togliere il motore a una macchina da corsa: sì, si può fare. Ma poi bisogna averne uno nuovo, e buono.

Il resto della rosa? Ci sono anche Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, ma lì le cifre sono più leggere: 30-40 milioni, a seconda del giorno e del compratore. Più abbordabili, ma meno risolutive se si cerca il grande salto.