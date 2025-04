Fantaconsigli di formazione per la 31ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 30ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Leao a Frattesi: voi chi schiererete in campo?

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile oggi alle 18:00 per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: il jolly Malinovskyi

Il nostro Claudio Mancini si riaffida a Caprile per la porta nella sfida esterna contro l’Empoli. I sardi hanno mantenuto la porta inviolata la scorsa settimana e con l’attacco peggiore in casa di tutta Europa, tentano il bis. In difesa spazio a Bastoni per puntare al modificatore e, perché no, magari ad un bonus a sorpresa contro il Parma. A centrocampo fiducia a Malinovskyi, un jolly nella sfida casalinga contro l’Udinese, che potrebbe farlo sbloccare. Mentre in attacco potrebbe essere l’ora di Rafael Leao nel match interno con la Fiorentina.

🔹 Caprile (Cagliari) – Contro l’Empoli può confermare quanto fatto anche la scorsa settimana con il cleansheet.

🔹 Bastoni (Inter) – La gara contro il Parma può esaltarlo in termini di voto, perfetto per il modificatore.

🔹 Malinovskyi (Genoa) – Un jolly meno scontato per la gara casalinga contro l’Udinese.

🔹 Leao (Milan) – I rossoneri hanno bisogno di lui, così come i Fantallenatori.

🚀 I consigli di Antonio Papa: il riscatto di Gimenez

Il buon Antonio Papa punta sull’affidabilissimo Milinkovic-Savic per la porta, il secondo migliore nel ruolo al Fantacalcio per Fantamedia. In difesa cerca una ripresa Bellanova, che non sta rendendo più ai livelli ai quali ci aveva abituato. Conferma a centrocampo per Frattesi dopo il gol dello scorso weekend, potrebbe ripetersi non essendoci Barella. In attacco tutto sul riscatto di Gimenez, che deve rifarsi dopo il rigore sbagliato contro il Napoli.

🔹 Milinkovic-Savic (Torino) – Scelta affidabile contro il Verona in casa, può portare l’ennesimo cleansheet della stagione.

🔹 Bellanova (Atalanta) – Nonostante il big match, deve risvegliarsi. I fantallenatori credono in un suo bonus.

🔹 Frattesi (Inter) – Il Parma ispira la possibilità del secondo gol consecutivo. Va schierato perché partirà titolare.

🔹 Gimenez (Milan) – L’ora del riscatto dopo un mese horror e il rigore sbagliato nello scorso weekend.

🔥 I consigli di Mariangela Damiano: Adams per sbloccarsi

La nostra Mariangela Damiano punta su Sommer dopo la super parata dello scorso weekend. Può portare un cleansheet in questo turno. In difesa ispira Vasquez, il migliore della retroguardia del Genoa nello scorso mese di marzo. Per il centrocampo spazio a Pulisic, che può far male alla Fiorentina, che soffre questo tipo di giocatori. In attacco è Adams il nome scelto, vuole sbloccarsi e la partita casalinga con il Verona ispira.

🔹 Sommer (Inter) – Un buon momento di forma che può portarlo a un cleansheet contro il Parma poco prolifico.

🔹 Vasquez (Genoa) – Sfida casalinga contro l’Udinese che potrebbe esaltarlo e, perché no, portare anche ad un suo gol.

🔹 Pulisic (Milan) – Tra i migliori centrocampisti al Fanta di questa stagione, può far male alla Fiorentina.

🔹 Adams (Torino) – Il Verona in casa potrebbe diventare una vittima dell’attaccante granata a caccia di gol.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: l’ora di Paz

L’esperto Lorenzo Cantarini tenta la giocata Meret per la porta, nonostante l’ostica gara contro il Bologna. In difesa può essere la gara giusta per Mina, in casa di un Empoli che non segna mai. Che sia di nuovo l’ora di Nico Paz a centrocampo? I suoi fantallenatori ci sperano e la gara con il Monza ci invita a schierarlo. Infine, come la scorsa settimana, consigliato Arnautovic per l’attacco. Titolare o subentrato avrà minutaggio per far male.

🔹 Meret (Napoli) – La trasferta a Bologna è dura, ma lui è il miglior portiere per Fantamedia del campionato.

🔹 Mina (Cagliari) – Può essere la sua partita nella trasferta di Empoli, con i toscani che segnano pochissimo in casa.

🔹 Nico Paz (Como) – Ritorna dopo la squalifica ed è una gara dove schierarlo potrebbe portare soddisfazioni.

🔹 Arnautovic (Inter) – Può essere ancora la sua partita, come nello scorso weekend, avrà spazio.