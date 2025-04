Inter, nuovo infortunio: UFFICIALE salta la Champions, Inzaghi senza parole

Inter, arriva un nuovo infortunio: problema muscolare e salta la Champions League, che guaio per il tecnico

Un finale di stagione a mille all’ora per l’Inter, impegnata in tre competizioni tutte con il chiaro obiettivo di vincerle. Simone Inzaghi già da qualche settimana ha tracciato la linea da seguire, gli obiettivi da centrare quasi a tutti i costi. Dallo scudetto – il secondo consecutivo, 21mo della storia – alla Coppa Italia fino alla Champions League, che due anni rimase indigesta in finale ai nerazzurri.

Un finale che può regalare tutto ma anche niente. L’Inter infatti può anche perdere tutte le competizioni a cui sta partecipando, restando con il cerino in mano. Un’evenienza che in viale della Liberazione nessuno si augura. Men che meno alla Pintetina Simone Inzaghi che sta lavorando per dosare anche le energie di un gruppo che sembra mostrare un po’ di fiato corto nelle ultime settimane.

Sono anche diversi gli infortuni che hanno colpito la rosa nerazzurra. Nelle ultime settimane l’Inter ha dovuto fare a meno di Lautaro Martinez che, fortunatamente, sta rientrando e sarà a disposizione quanto prima di Inzaghi. Chi invece salterà le prossime gare per un prolungarsi del suo problema è Dumfries.

Inter, da non credere: problema muscolare, salta la Champions

Un colpo non da poco per il tecnico perché il laterale olandese era uno dei calciatori più in forma dell’Inter e stava dando un contributo notevole con le sgroppate sulla corsia destra. Una grave perdita in vista della gara di Champions League ma di certo Inzaghi non può minimamente paragonarsi a Kompany.

L’allenatore del Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter in Champions League, è davvero nei guai. La rosa è ridotta all’osso, la difesa di fatto non esiste più. Al momento sono sei gli indisponibili nella rosa dei tedeschi con un solo possibile recupero, quello di Neuer. Chi, invece, salterà la gara di Champions è Upamecano, Ito, Pavlovic, Davies (rottura del crociato con il Canada), Buchmann e Coman, spesso alle prese con problemi fisici.

Come se non bastasse, nell’ultima gara di Bundesliga contro l’Augsburg, è finita ko anche la stella più luminosa del Bayern, Musiala. Il fantasista ha lasciato il campo zoppicando, aiutato dai sanitari del Bayern monaco entrati in campo proprio per soccorrerlo.

E sembra proprio che non vi siano notizie positive per il calciatore: la sua uscita dal campo non induce certamente all’ottimismo, anche perché la prima diagnosi parla di un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra. E Max Eberl, direttore del club bavarese, ha confermato come il calciatore salterà sicuramente la sfida di andata contro l’Inter in programma l’8 aprile.