Ndoye, esplosione definitiva: quali top club proveranno ad acquistarlo in estate

Dan Ndoye è definitivamente esploso e in estate i top club proveranno ad acquistarlo: ecco quali sono in pole per lo svizzero

Li strega tutti, come nella sua esultanza. Abbatte gli avversari a suon di gol, 8 solamente in questo campionato. Lo scorso anno ne aveva realizzato solo 1 in Serie A, ma con Vincenzo Italiano è esploso definitivamente. Dan Ndoye è il secondo miglior realizzatore nel Bologna e il suo rendimento sta trascinando i rossoblu verso la conquista di un posto Champions.

Anche nella gara contro il Napoli ha lasciato tutti a bocca aperta con un gol di tacco stratosferico, che ha permesso alla sua squadra di strappare un punto preziosissimo nella corsa al quarto posto. O bisognerebbe dire terzo, dato che l’Atalanta si è arenata e la prossima settimana ci sarà spazio proprio per lo scontro diretto che potrebbe regalare sorprese.

Ndoye, quanti club in corsa: si accende il mercato

Riuscire a trattenere i propri gioielli non sarà per nulla facile. Ndoye, come Castro, Odgaard e Ferguson, sono i nomi più gettonati sul mercato, almeno per il reparto offensivo. A 24 anni e con un contratto in scadenza nel 2027, il Bologna è consapevole che arriveranno offerte importanti per lui e, alla giusta cifra, potrebbe lasciarlo partire.

È successo con Zirkzee e Calafiori la scorsa estate e il tutto potrebbe ripetersi nella prossima. La dirigenza cercherà di trattenere il maggior numero di talenti possibili, ma non sarà affatto facile, specie con la concorrenza spietata che si scatenerà sul mercato. Ma quali sono i club principalmente in corsa?

Il Napoli è sicuramente la squadra più accreditata ad un affondo, avendo già fatto un tentativo a gennaio. Lo scorso anno, anche Inter e Manchester United avevano aperto a un sondaggio e potrebbero riprovarci proprio come gli azzurri. Ma con questo rendimento è facile pensare che altri top club come Milan, Juventus, Roma, Lazio e Fiorentina faranno un pensierino sullo svizzero.

Determinante sarà la qualificazione o meno alla Champions del Bologna. Nel caso di partecipazione alla competizione, non solo ci sarà un incasso tale da permettere un sostentamento senza bisogno di cedere, ma anche il blasone del torneo tratterebbe più volentieri Ndoye in rosa. E anche la concorrenza dovrebbe offrire uno scenario almeno pari per convincerlo.

La cifra? Il suo cartellino potrebbe aggirarsi intorno ai 30/35 milioni di euro, ecco dunque che il Napoli potrebbe ripresentarsi, specie dopo l’incasso dei 75 milioni di Kvara e quello imminente di Osimhen. La parola spetterà al campo e poi al mercato, con il nome di Ndoye che farà da protagonista.