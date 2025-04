Va in una big: Italiano ha già conosciuto il suo erede

Quando il successo porta con sé delle rinunce, serve lucidità per ricominciare. E Italiano sembra aver già trovato la chiave

C’è una frase, nel mondo del calcio, che negli ultimi mesi è diventata quasi banale: “il Bologna gioca bene”. Ma la verità è che non basta più. È una formula che ormai non rende più giustizia a quello che sta succedendo sotto le Due Torri.

Perché questa squadra non gioca semplicemente bene. Questo Bologna, oggi, dà la sensazione di essere una grande squadra. Una di quelle che scendono in campo e sanno già cosa succederà. Non per arroganza, ma per consapevolezza.

È successo anche nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Empoli. Una partita, quella del Castellani, che sulla carta poteva sembrare agevole, e forse lo era, ma che i rossoblù hanno trasformato in un’esibizione di forza tranquilla. Senza fronzoli, senza effetti speciali. Solo calcio fatto bene, con intelligenza e ritmo.

Vincenzo Italiano ha messo la sua firma su questo progetto in modo così naturale che quasi ci si dimentica che è il suo primo anno. E se lo scorso Bologna era una bella scoperta, quello di oggi sembra la versione migliorata, aggiornata e soprattutto più matura.

Però, come in tutte le favole che iniziano a diventare realtà, c’è un passaggio obbligato: qualcuno se ne andrà. Non perché Bologna non sia abbastanza o abbia bisogno di soldi, ma perché alcuni giocatori hanno ormai ambizioni da Champions, e tenerli a lungo è complicato.

Bologna, Beukema pronto a salutare: al suo posto idea Kiwior

Il nome più caldo? Quello di Sam Beukema, centrale olandese che quest’anno ha confermato tutto il bene che si diceva di lui. Anzi, probabilmente ha anche alzato l’asticella. Ha attirato l’interesse delle big italiane e non solo: in Premier qualche scout ha già messo il cerchietto rosso accanto al suo nome.

Se c’è un giocatore su cui il Bologna potrebbe ragionare in termini di plusvalenza e sostituibilità, è lui. Non per mancanza di stima, anzi. Ma perché in difesa ci sono alternative credibili, e perché – piccolo dettaglio non trascurabile – la sostituzione potrebbe essere già pronta.

Qui entra in scena un nome che a qualcuno farà accendere la lampadina: Jakub Kiwior. Sì, quello che era lo spiraglio di luce nella difesa dello Spezia, prima di volare all’Arsenal con tante speranze e poco spazio. Lì, a Londra, è rimasto ai margini. Una comparsa di lusso in un cast stellare, ma troppo affollato. Accostato già a diverse squadre italiane nei mesi scorsi, la prossima estate potrebbe essere il momento giusto per spiccare il volo. E Bologna è pronta ad approfittarne.

Con Vincenzo Italiano, Kiwior si è solo sfiorato, perché è arrivato quando il tecnico siciliano era già andato via. Ma di certo il suo profilo era seguito da tempo e avallato proprio da Italiano, che comunque prima di salutare la Liguria aveva voce in capitolo negli acquisti spezzini. Chissà, Bologna potrebbe essere proprio il posto giusto dove trovarsi e iniziare a lavorare insieme.

Il club, dal canto suo, ha un vantaggio non banale: i rapporti con l’Arsenal sono ottimi, come dimostra l’operazione Calafiori della scorsa estate. Un dettaglio che può fare tutta la differenza del mondo. Soprattutto quando si vuole agire in anticipo, prima che il mercato impazzisca.