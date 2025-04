Roma, per Pioli non sei sola: spunta un’altra big a sorpresa

Mentre la Roma prepara il futuro con Pioli, un’altra big si inserisce in silenzio: e se il valzer delle panchine portasse sorprese da un’altra squadra importante del nostro campionato?

C’è un momento dell’anno, tra la fine di marzo e l’inizio dell’estate, in cui le panchine cominciano a tremare anche senza scossoni apparenti. I presidenti restano silenziosi, gli allenatori fanno finta di niente, ma tutti sanno che le telefonate vere, quelle che decidono le stagioni, si stanno già facendo.

E così, tra una smentita e l’altra, prende forma quello che in Serie A è ormai un genere a sé: il valzer delle panchine.

In questa danza, la Roma si è mossa con eleganza. Niente mosse isteriche, niente casting da show televisivo. Dopo la parentesi breve (e poco intensa) di Ivan Juric, è arrivato Claudio Ranieri, con un compito chiaro: mettere ordine, salvare la baracca e – soprattutto – aiutare a scegliere il prossimo allenatore. Detto, fatto.

Per settimane Ranieri ha fatto quello che gli riesce meglio: ha osservato con pazienza, ha parlato con i giocatori, ha studiato il contesto. Non gli interessava solo vincere qualche partita e salutare: voleva capire chi potesse davvero prendere il suo posto senza mandare tutto all’aria. E alla fine sembra aver deciso di puntare su un profilo che conosce bene: Stefano Pioli.

Una scelta che sorprende solo chi ha la memoria corta. Perché Pioli, dietro quell’aria mite, è uno che ha saputo guidare un gruppo con personalità anche nei momenti peggiori. Ha portato a casa uno Sscudetto col Milan, ha tenuto insieme una squadra a pezzi, ha valorizzato giovani e gestito vecchie glorie. Insomma, uno che la Roma se la saprebbe gestire eccome.

Certo, non era l’unico in lista. Ranieri ha riflettuto anche su Gian Piero Gasperini, allenatore dal calcio spettacolare ma dal carattere spigoloso. E su Roberto Mancini, che però è sfumato praticamente subito. Sono passati anche altri nomi, anche più intriganti: Farioli, ad esempio, resta un’idea intrigante ma forse ancora acerba per una piazza come Roma.

Pioli nome nuovo per la Roma, ma attenzione al Napoli

Tutto deciso, allora? Non proprio. Perché Pioli piace anche altrove, e da qualche giorno si è riaperta una pista che nessuno si aspettava. E non si tratta solo della Juventus, che pure ci ha pensato e ci sta pensando, ma il Napoli. Già, proprio quel Napoli che oggi ha Antonio Conte in panchina, ma che domani… chissà.

I segnali ci sono. Conte valuterebbe anche di restare, ma le frizioni con De Laurentiis sono cicliche come le maree. E la tentazione di tornare alla Juventus potrebbe rimescolare tutto. Se così fosse, il Napoli dovrebbe ripartire da capo. E chi c’è nel taccuino da mesi, mai cancellato del tutto? Esatto: Pioli.

In realtà il suo nome era già stato valutato l’anno scorso, prima che il presidente scegliesse Conte, ma stavolta si torna a parlarne con più convinzione. Pioli piace per motivi simili a quelli che hanno convinto Ranieri: esperienza, equilibrio, capacità di dare identità in tempi relativamente brevi. E poi conosce il campionato, le pressioni, i paletti societari. Non è poco, da quelle parti.

Nel mazzo del Napoli ci sono anche altri nomi, certo. Gasperini potrebbe diventare più di una suggestione se davvero si concludesse il suo ciclo a Bergamo. E Vincenzo Italiano, da sempre nei pensieri di De Laurentiis, continua a piacere, ma strapparlo al Bologna non sarà semplice, soprattutto se i rossoblù dovessero centrare la qualificazione in Champions.