Infortunio De Ketelaere, guaio Atalanta: esito degli esami e tempi di recupero

Brutta tegola per l’Atalanta: finisce ko Charles De Ketelaere: l’esito degli esami e quante gare salterà il trequartista belga

Non è un periodo semplice per l’Atalanta. Dopo una stagione iniziata con grandi ambizioni, i nerazzurri si trovano ora a fare i conti con la realtà: tre sconfitte consecutive hanno messo fine al sogno scudetto, lasciando dietro solo amarezza e rimpianti. La squadra di Gasperini resta comunque aggrappata alla speranza più concreta: la qualificazione alla prossima Champions League. Ma servirà un cambio di passo, e in fretta. Purtroppo, però, le cattive notizie non finiscono qui.

De Ketelaere, i numeri in stagione

Tra i protagonisti più costanti e incisivi della stagione atalantina c’è senza dubbio Charles De Ketelaere. Dopo una prima annata complicata al Milan, il belga ha trovato a Bergamo il terreno giusto per rifiorire. Se nella scorsa stagione ha incantato tutti, in questa annata fin qui 30 presenze in Serie A condite da 5 gol e 5 assist, e un’ottima Champions League alle spalle — 10 presenze, 4 reti e 5 assist.

De Ketelaere, con questi numeri, è diventato un punto di riferimento offensivo per l’Atalanta. A questi numeri si aggiungono anche due apparizioni in Coppa Italia. Il suo impatto tecnico e creativo è stato evidente, e la sua assenza ora pesa come un macigno.

Il problema fisico: quante gare salta

Proprio quando serviva più continuità e lucidità, arriva la tegola. De Ketelaere ha riportato un infortunio muscolare durante l’allenamento: si tratta di una lesione di primo grado al muscolo fasciale dell’adduttore lungo della coscia sinistra. A comunicarlo è stata la stessa società nerazzurra dopo gli esami strumentali effettuati nella giornata di oggi.

I tempi di recupero stimati sono di circa 20 giorni. Questo significa che il belga salterà sicuramente le prossime partite di campionato contro Bologna e Milan. L’obiettivo dello staff medico è riaverlo a disposizione tra il weekend del 27 aprile (contro il Lecce in casa) e quello del 4 maggio (in trasferta contro il Monza). Un’assenza che arriva in un momento delicatissimo, proprio quando la corsa alla Champions si fa più dura e ogni punto perso potrebbe essere fatale.

Una perdita pesante per Gasperini

L’assenza di De Ketelaere priva Gasperini non solo di un talento cristallino, ma anche di uno dei pochi elementi capaci di accendere la manovra offensiva. Senza di lui, toccherà probabilmente a Lookman ed a Pasalic caricarsi il peso dell’attacco sulle spalle, ma è chiaro che il belga ha un profilo unico per tecnica e visione di gioco.

La speranza, ora, è che lo stop non sia più lungo del previsto e che De Ketelaere possa tornare decisivo proprio in tempo per il rush finale di stagione.

E se tornerà, sarà chiamato a farlo con la stessa grinta e personalità che ha mostrato in questa stagione. Perché in un’Atalanta che cerca risposte, De Ketelaere è una delle poche certezze. Riuscirà a riprendersi in tempo per dare una mano decisiva ai suoi compagni? I tifosi lo sperano, Gasperini anche.