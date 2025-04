Lookman, l’Atalanta fa il prezzo: beffa Juve, vestirà un’altra maglia in Serie A

Ademola Lookman lascerà l’Atalanta a fine stagione: fissato il prezzo. L’esterno resta in Serie A ma non andrà alla Juve

Ademola Lookman è uno dei calciatori che ha maggiormente impressionato il calcio italiano. non solo. L’esterno nigeriano sta disputando una stagione pazzesca. Ben 13 gol e cinque assist in 25 gare di Serie A, cinque le reti nelle sette gare di Champions League disputate.

Un impatto devastante da seconda punta, partendo largo sfruttando la sua velocità ed il cambio di passo per poi accentrarsi ed andare alla conclusione. Un vero e proprio enigma irrisolto per tutti i club di Serie A e non solo. Il numero 11 è il vice cannoniere dell’Atalanta alle spalle di Retegui ed è arrivato al momento della consacrazione definitiva.

In realtà i top club si erano accorti di lui già nella scorsa stagione. Protagonista indiscusso nella finale di Europa League vinta dall’Atalanta contro il Bayer Leverkusen, in estate è stato ad un passo dal PSG prima che la trattativa saltasse, creando non pochi malumori nel ragazzo. In maglia nerazzurra ha però messo da parte la delusione per concentrarsi sul sogno scudetto che la Dea ha coltivato fino ad un mese fa.

Lookman, la rottura con l’Atalanta ed il treno PSG perso

Le ultime tre sconfitte consecutive hanno ridotto in frantumi il sogno tricolore degli orobici che ora devono tornare al successo per blindare quantomeno la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A fine stagione, però, le strade di Lookman e dell’Atalanta si divideranno. D’altronde al momento c’è una sorta di tregua armata dopo la rottura dello scorso 18 febbraio.

Il rigore sbagliato contro il Bruges costò l’eliminazione dalla Champions League all’Atalanta e lo sfogo di Gasperini in conferenza stampa, con replica del calciatore e la decisione definitiva sul suo futuro. Insomma, sarà addio e resta solo da capire in quale club proseguirà la carriera.

Il treno parigino sembra essere passato definitivamente anche perché nella zona di campo dove agisce Lookman c’è ora un certo sovraffollamento. Da Doué, il gioiellino che ha incantato tutti ieri contro l’Aston Villa a Kvaratskhelia, acquistato a gennaio.

Lookman in Serie A: una big lo vuole e non è la Juve

Non mancano però le alternative. In Premier non è un mistero che il Liverpool lo segua con grande interesse ma anche altri club inglesi potrebbero piombare su di lui, a partire da Newcastle fino alla rivelazione Nottingham, in lotta per una qualificazione storica alla prossima Champions League.

Lookman ha però opzioni anche in Italia. La Juventus lo monitora da diversi mesi ormai. Giuntoli lo scorso gennaio lo aveva trattato direttamente con Tony D’Amico, suo omologo all’Atalanta senza però chiudere l’affare. La Dea, d’altronde, non fa sconti a nessuno e chiede almeno 60 milioni di euro per il suo gioiello.

Una cifra importante che non avrebbe problemi a sborsare il Napoli. De Laurentiis ha promesso un mercato scintillante a Conte pur di tenerlo e dalle parole vuole passare ai fatti. Stanziati tra i 150 ed i 200 milioni per costruire una squadra in grado di competere sia in Italia che in Europa.

Ed il primo acquisto dev’essere proprio un esterno sinistro avanzato che possa coprire la lacuna lasciata da Kvara. E così Lookman potrebbe davvero vestire l’azzurro e proseguire la tradizione dei nigeriani a Napoli inaugurata nel 2020 da Osimhen che ha vinto lo scudetto due stagioni fa. E chissà che Ademola quel tricolore sognato a Bergamo non possa conquistarlo in riva al Golfo.