Serie A risultati 32ma giornata: Tudor vince ancora, l’Inter allunga – SerieAnews

Serie A, i risultati della 32ma giornata: Tudor vince ancora, ritorna al successo l’Inter ed allunga in classifica

La Serie A con i risultati della 32ma giornata ha già dato diverse risposte interessanti nonostante si sia solo al sabato. Il turno si è aperto al venerdì con la sonante vittoria del Milan contro l’Udinese, un 4-0 senza repliche che ha rilanciato i rossoneri nella lotta per l’Europa. Vediamo, però, come si sono sviluppati i risultati del sabato.

Venezia-Monza 1-0: Di Francesco spera ancora

Una vera e propria sfida salvezza, forse l’ultima spiaggia per il Monza che sembra aspettare solo la retrocessione aritmetica per chiudere quest’annata da dimenticare. Il Venezia, invece, spera ancora nella salvezza ed ha decisamente più fame dei brianzoli. E lo dimostra in gara, nel primo anticipo del sabato.

I lagunari conquistano tre punti fondamentali con Fila, acquistato a gennaio per sostituire Pojhanpalo – che sta segnando a raffica in Serie B con il Palermo – al primo gol in A, pesantissimo ed atteso. E nel finale è anche espulso per doppio giallo ma ora il Venezia è penultimo ma a due punti dalla salvezza.

Inter-Cagliari 3-1: Arnautovic ancora decisivo

Il pari con il Parma è solo un ricordo perché l’Inter dopo aver steso il Bayern Monaco a domicilio supera anche il Cagliari ed allunga momentaneamente in classifica sul Napoli. Sugli scudi è sempre lui, Marko Arnautovic che sta segnando gol pesantissimi in questo finale di stagione.

Al 12′ porta in vantaggio i nerazzurri su assist di Carlos Augusto poi l’austriaco veste i panni dell’assistman per il gol di Lautaro Martinez. Siamo al 26′ ma sembra già finita la gara. Eppure proprio come sette giorni fa, l’Inter incassa la rete: Piccoli accorcia le distanze in avvio di ripresa e tornano i fantasmi di Parma scacciati via poi dalla rete di Bisseck del definitivo 3-1.

Juventus-Lecce 2-1: Koop e Yildiz e Tudor sorride ancora

Igor Tudor ha dato decisamente la svolta alla Juventus. Contro il Lecce arriva la seconda vittoria nelle prime tre gare e sono sette i punti conquistati, per una media addirittura superiore ai due punti a gara. Appena 2′ per aprire la gara: è l’uomo più atteso, Koopmeiners che con un diagonale preciso porta in vantaggio i bianconeri.

Il raddoppio al 33′ con un’azione degna della play station. Thuram ed Yildiz avviano l’azione con scambi stretti e di prima, poi è Vlahovic che rifinisce per il turco che non sbaglia. La gara non è certo bella, la Juve perde Koopmeiners per infortunio e soffre anche il ritorno del Lecce con i salentini che segnano con Baschirotto – seconda rete consecutiva – all’87’. Ma è troppo tardi per pensare al 2-2 e la Juve può festeggiare.