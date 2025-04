Infortunio Koopmeiners, dopo il gol il ko: guai per Tudor, le condizioni

Infortunio Koopmeiners: il centrocampista segna contro il Lecce e poi finisce ko. Ecco cos’ha

Ti è mai capitato di vivere un momento perfetto, solo per vederlo svanire pochi minuti dopo? È esattamente ciò che è successo a Teun Koopmeiners nella sfida contro il Lecce. Una partita iniziata nel migliore dei modi, ma che si è trasformata presto in un campanello d’allarme per la Juventus e per Igor Tudor, che ora si trova a fare i conti con un’assenza che potrebbe pesare parecchio.

Un inizio che sembrava scritto

Dopo appena due minuti di gioco, l’ex Atalanta ha ritrovato il sorriso che mancava da un po’. Servito con i tempi giusti da Vlahovic, Koopmeiners ha piazzato un sinistro chirurgico sul secondo palo, firmando l’1-0 con freddezza e classe. Una rete che sembrava voler dire: “Eccomi, sono tornato”.

Ma nel calcio – e nella vita – le cose cambiano in fretta. E quella gioia che si leggeva sul volto dell’olandese ha lasciato spazio, col passare dei minuti, a un’espressione ben diversa.

Quel gesto che non promette bene

Nel secondo tempo qualcosa si è rotto. Non nel senso letterale, ma qualcosa nel linguaggio del corpo di Koop ha cominciato a far suonare campanelli d’allarme. A notarlo per primo è stato Thuram, che ha subito segnalato alla panchina che il compagno sembrava accusare un problema. L’andatura meno fluida, qualche tocco evitabile, e quella tipica smorfia di chi sente che qualcosa non va.

Tudor non ha perso tempo. Al minuto 67 è scattata la sostituzione: dentro Weah, fuori un Koopmeiners visibilmente contrariato. Nessun passaggio dalla panchina, niente convenevoli: dritto negli spogliatoi, a passo svelto, con il viso teso. Il classico atteggiamento di chi sa che ci sarà da fare i conti con gli esami clinici.

La Juve in apprensione, Tudor pure

Ora l’attenzione è tutta sulle condizioni del centrocampista. Gli esami dei prossimi giorni diranno quanto è grave il problema fisico di Koopmeiners, ma le sensazioni – almeno per ora – non sembrano lasciare troppo spazio all’ottimismo. L’olandese potrebbe essere costretto a fermarsi, proprio ora che stava tornando in forma e aveva ritrovato il feeling con il gol.

Per Igor Tudor, che ha da poco preso in mano una squadra ancora in cerca di identità, perdere uno dei pochi elementi capaci di dare equilibrio e qualità in mezzo al campo è tutto fuorché una buona notizia. E in vista del rush finale, con la corsa Champions ancora viva, ogni pedina diventa fondamentale.

Quanto peserà davvero questo stop?

Con un centrocampo già orfano a tratti di continuità e inventiva, l’eventuale assenza di Koopmeiners rischia di mettere ulteriormente in difficoltà un sistema ancora in rodaggio. Non è solo questione di gol o assist: l’ex Atalanta è uno di quei giocatori che fanno girare la squadra, che danno ordine anche nel caos.

Certo, la Juventus può contare su alternative valide, ma nessuna con il profilo tecnico-tattico così completo come quello dell’olandese. E in certe partite, soprattutto contro avversari più organizzati, quei dettagli possono fare tutta la differenza.

Da eroe a infortunato: quale sarà il prossimo capitolo?

La speranza di tutti – squadra, tifosi e staff – è che si tratti solo di un piccolo stop, magari più precauzionale che altro. Ma finché non