Lazio, risolta la questione portiere: ecco chi arriva a luglio

Una certezza guadagnata sul campo, una nuova sfida pronta a bussare: così la Lazio ha risolto il suo rebus più delicato

Ci sono partite che servono per mettere solo punti in cascina, altre che lasciano più domande che risposte. E poi ci sono i derby. Quelli sono un’altra cosa. Perché i derby non sono solo una partita: sono uno specchio. Riflettono tutto. Il meglio e il peggio. I limiti, le paure, ma anche le verità che nessuno ha voglia di dire ad alta voce.

E una di queste, dalle parti di Formello, è sempre stata lì, in silenzio, a riempire le chiacchiere da bar e i pensieri dirigenziali: ma chi sarà il portiere della Lazio del futuro?

A dirla tutta, la questione portiere in casa biancoceleste non è esplosa all’improvviso. È andata avanti per mesi, strisciando silenziosa. Perché a conti fatti Ivan Provedel, portiere serio e professionale, ha vissuto una stagione complicata. Anzi, due, dando la sensazione che alla Lazio, con tutto il rispetto, serva qualcosa di diverso. Non per sfizio. Per necessità.

Poi il calcio fa il suo mestiere. Mescola carte, crea occasioni, ribalta gerarchie. Succede che Baroni, complici i guai di Provedel, si affida a un ragazzo greco arrivato in punta di piedi, che in silenzio aspettava la sua occasione: Christos Mandas. Pochi proclami, tanta sostanza. Qualche buon intervento, poi prestazioni sempre più solide, fino a quella partita lì, quella che fa rumore: il derby.

Perché nel derby non puoi barare. E se nel derby sfoderi parate importanti e una semplicemente mostruosa su colpo di testa di Mancini, allora forse qualcosa sta davvero cambiando. E infatti qualcosa è cambiato.

Mandas e il rinnovo fino al 2029: cambia il portiere che cercherà la Lazio

La Lazio ha risolto il problema alla radice. A metà marzo, come vi anticipammo, ha fatto la mossa che racconta più di mille parole: rinnovo per Mandas fino al 2029.

Tradotto: crediamo in te. Non necessariamente sei il titolare a vita, ma certamente sei dentro al progetto. Un passo importante, ma senza fretta. Senza l’ossessione di dover per forza caricare tutto sulle spalle di un ragazzo di 23 anni.

Anche per questo, Lotito e Fabiani sono già al lavoro per trovare un nuovo portiere da affiancargli. Non più uno ingombrante, non più un titolare annunciato come ad esempio sarebbe stato Milinkovic-Savic. Serve un compagno di reparto. Uno che accetti la sfida, ma che sappia anche stare in panchina senza fare drammi.

E qui il nome che torna è quello di Lorenzo Montipò. Reduce da un’annata difficile a Verona, ma portiere di esperienza e di equilibrio. Il profilo giusto per giocarsela senza guerre. Altre opzioni restano sul tavolo, magari più d’esperienza o più low-cost. Ma l’identikit è tracciato.

E Provedel cosa farà? Per lui, ormai, gli scenari sembrano abbastanza scritti. Restare da riserva? Difficile. Salutare e ripartire altrove? Molto più probabile. La Lazio, intanto, ha trovato la sua strada. Senza proclami, senza forzature. Una scelta di equilibrio, più che di rivoluzione.

Mandas resta lì, sulla linea di porta, con un contratto fresco e tanta voglia di restare protagonista. Ma con la consapevolezza che, nel calcio, i ruoli si difendono una parata alla volta.