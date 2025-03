Lazio, rinnova ma resta sotto esame: tra tre mesi la risposta

Tra conferme e interrogativi, la Lazio si prepara a prendere una decisione importante per la prossima stagione. Una decisione che passa da un esame sul campo

Cosa serve per diventare il numero uno? No, non in senso figurato. Parliamo proprio della maglia da portiere titolare, quella che pesa più di tutte le altre. Perché tra i pali ci si gioca la fiducia di tutti: dei compagni, dell’allenatore, dei tifosi. E, nel caso della Lazio, quella maglia è tornata a essere un argomento caldo. Caldissimo.

Da una parte c’è chi deve riscattarsi. Dall’altra, chi ha la grande occasione di prendersi tutto. In mezzo, un club che osserva e valuta ogni singolo dettaglio, pronto a prendere decisioni che potrebbero cambiare la rotta della prossima stagione.

Due anni fa, nessuno avrebbe scommesso un euro su una Lazio senza Ivan Provedel titolare. Era il portiere delle certezze, quello che ti faceva dormire sonni tranquilli. E invece oggi si ritrova fuori. Non per un semplice turnover, ma perché qualcosa si è rotto. Fiducia, sicurezza, magari solo un momento negativo che però dura ormai da mesi.

Al suo posto c’è Christos Mandas, giovane portiere greco, classe 2001. Non esattamente l’identikit di chi deve sorreggere una squadra che punta all’Europa. Eppure, Baroni gli ha consegnato più volte la porta biancoceleste. Non tanto per scelta, quanto per necessità.

E Mandas, finora, si è fatto trovare pronto. Abbastanza da guadagnarsi un rinnovo di contratto fresco fresco, ufficializzato proprio ieri: nuova scadenza 2029 e aumento di stipendio.

Un casting tra i pali: chi sarà il portiere della Lazio 2025-26?

Ma attenzione a non farsi ingannare: il prolungamento di Mandas non è un punto di arrivo. È l’inizio di una prova che durerà fino a maggio. Da qui alla fine del campionato, Mandas dovrà dimostrare di essere all’altezza di quella maglia. Non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro.

Il ruolo di portiere titolare della Lazio è ancora in discussione. Se Mandas reggerà l’urto, potrebbe diventare lui il punto di riferimento per la prossima stagione. Ma se dovesse mostrare crepe, la società è già pronta a muoversi sul mercato.

I nomi che circolano? Sono sempre gli stessi quelli che potrebbero prendere il posto di Provedel. C’è Lorenzo Montipò, che Baroni conosce bene dai tempi di Verona. Un portiere di sicuro affidamento, anche molto bravo con i piedi.

Poi c’è Vanja Milinkovic-Savic, fratello d’arte che quest’anno ha fatto il salto di qualità al Torino, blindando la porta granata. L’ostacolo, in questo caso, è il prezzo, che sarà di sicuro molto alto.

Infine, attenzione a Filip Stankovic: figlio di Dejan, ha fatto benissimo a Venezia fino al brutto infortunio che lo terrà fuori praticamente fino a fine stagione. Un’ipotesi, questa, che la Lazio potrebbe valutare solo in estate, con la certezza di avere un portiere pronto al cento per cento.

Il presente, però, si chiama Mandas. Tocca a lui far cambiare idea a tutti. La Lazio gli sta dando fiducia, ma pretende risposte. Non è un esame semplice: i tifosi sono esigenti, i compagni vogliono sentirsi protetti e Baroni ha bisogno di una base solida per ripartire. Se Mandas supererà questa prova, la porta della Lazio potrà essere sua anche il prossimo anno. Altrimenti si apriranno altri scenari.