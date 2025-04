Serie A 32ma giornata, i risultati: un punto a testa nel Derby, ecco com’è finito lo scontro Champions

Serie A 32ma giornata, i risultati: Lazio e Roma si dividono un punto, frena la Fiorentina, com’è finita la sfida Champions tra Atalanta e Bologna

La Serie A ha vissuto nella 32ma giornata di campionato una domenica clou con il Derby di Roma e la sfida Champions tra Atalanta e Bologna, i risultati delle gare. Il turno si concluderà solo domani con il Napoli che al Maradona ospiterà l’Empoli ma già sono arrivate indicazioni interessanti da questa domenica.

Atalanta-Bologna 2-0: la Dea risorge

Un lunch match attesissimo, un mezzogiorno di fuoco a Bergamo, con l’Atalanta reduce da tre sconfitte consecutive ad ospitare il Bologna lanciatissimo verso il bis del sogno Champions. Accade tutto nel primo tempo: pronti via ed orobici in rete con il solito Mateo Retegui, tornato al gol dopo diverse settimane.

Siamo appena al 3′ ma il Bologna accusa il colpo e non riesce a mostrare le trame di gioco esibite nelle ultime settimane. E così al 21′ arriva il raddoppio di Pasalic su assist di uno scatenato Retegui per il 2-0 finale. I felsinei falliscono il sorpasso, i nerazzurri allungano.

Verona-Genoa 0-0: un punto senza farsi male

Finisce a reti bianche la sfida del Bentegodi tra Verona e Genoa. Un punto a testa senza farsi male per puntellare ulteriormente la classifica. Gli scaligeri sono ora a quota 32, +8 sulla terz’ultima piazza, il Genoa addirittura a 39, ad un passo dalla salvezza.

Fiorentina-Parma 0-0: i Viola frenano

Poteva essere una domenica di gloria per la Fiorentina che avrebbe recuperato punti su quasi tutte le rivali ed invece i viola non vanno oltre lo 0-0 contro il Parma e conquistano il secondo pareggio consecutivo dopo il 2-2 contro il Milan. Una gara in cui la Fiorentina non riesce mai a trovare il bandolo della matassa.

Non sfrutta a dovere le occasioni la formazione viola ed al 76′ il gol di Richardson viene annullato dal Var. E così la Fiorentina resta ottava a quota 53, a sei lunghezze dal quarto posto mentre il Parma è al quinto pareggio consecutivo e sale a +4 sulla terz’ultima posizione.

Como-Torino 1-0: secondo successo di fila per i lariani

Il Como centra la seconda vittoria consecutiva e sale a quota 36 punti, blindando di fatto la salvezza. Il Torino frena ancora e resta a quota 40. I granata, forse con la pancia piena vista la salvezza acquisita e l’impossibilità di conquistare la zona europea, sono caduti in casa di un Como arrembante che ha mostrato il suo solito calcio apprezzato fin da inizio stagione. Ed il gol partita arriva al 38′ con Douvikas su assist di Vojvoda, uno degli ex di questa gara.

Lazio-Roma 1-1: Soulé risponde a Romagnoli

Il Derby tra le tifoserie è iniziato nel pomeriggio con scontri e tafferugli davanti allo stadio. In campo tanti calci tra i protagonisti in campo senza distinzione di maglia. Sicuramente meglio la Lazio che forse avrebbe meritato il successo. Il gol del vantaggio al 47′ nel secondo tempo con lo stacco perfetto di Romagnoli su punizione di Luca Pellegrini, rispolverato dalla naftalina dopo il ko di Patric e prezioso come acqua nel deserto.

Diverse le occasioni da rete sbagliate dalla Lazio e così Soulé al 69′ servito da Saelemaekers calcia di sinistro con il pallone che tocca la traversa e finisce in porta, come segnalato dalla Goal Line Technology. La Lazio resta sesta a quota 56, +2 sulla Roma e tre lunghezze in meno del quarto posto.