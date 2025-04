Napoli, Conte nei guai: brutte notizie da un big, il problema ora è enorme

Napoli perde un altro big: infortunio serio ed Antonio Conte nei guai, ora è emergenza contro il Monza

Il Napoli si è rilanciato lunedì sera con un secco e netto 3-0 all’Empoli. Un successo che porta le firme soprattutto di McTominay, autore di una doppietta, e Lukaku, gol e doppio assist per lui. Insomma, i due uomini più attesi, quelli che aveva pungolato Conte in conferenza stampa (soprattutto lo scozzese).

Una vera e propria scossa servita agli azzurri per tenere il passo dell’Inter in questo finale di stagione. Il -3 in classifica lascia tutte le possibilità ancora aperte, con le chance di scudetto immutate. Conte vuole poter approfittare di ogni passo falso dei nerazzurri – qualora ve ne siano – ecco perché sarà fondamentale vincerle tutte da qui a fine stagione.

Bastone e carota per il tecnico, con la squadra ieri a cena insieme in un noto ristorante di Napoli per cementare quello che appare un gruppo solido, granitico. E chissà che non vi sia in atto anche un “patto scudetto”, con il tecnico salentino conscio di poter vincere già quest’anno ma comunque desideroso di restare anche nella prossima stagione.

Napoli, brutte notizie per Conte: emergenza totale contro il Monza

In vista del Monza, però, non mancano le brutte notizie. Nelle ultime settimane il tecnico non ha mai potuto schierare la formazione titolare, l’undici tipo, causa infortuni in serie. E sembra proprio che la malasorte non abbia alcuna intenzione di abbandonare il Napoli, anzi. La sfortuna si è accanita sugli azzurri e sulla difesa in particolare.

Ed è già scattata l’emergenza in vista del Monza. Alessandro Buongiorno è fuori per una tendinopatia e resta in forte dubbio per la gara contro i brianzoli fanalino di coda. Dal Maradona, però, è uscito infortunato anche Juan Jesus, il sostituto naturale, e l’esito degli esami ai quali si è sottoposto non è certo dei migliori, anzi.

“Lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra“, questo il referto. Ciò significa che il brasiliano resterà diverse settimane fuori e forse ha concluso anzitempo la sua stagione. Due difensori centrali out ed inizia quindi la conta dei disponibili. Abile ed arruola bile Rrahmani, accanto a lui scelta obbligata: Rafa Marin.

Già, il difensore spagnolo che era stato di fatto ceduto lo scorso gennaio, salvo poi restare in azzurro per la trattativa saltata con Comuzzo. Lo spagnolo contro l’Empoli ha racimolato appena la seconda presenza in Serie A in stagione (la prima, 5′ all’Olimpico contro la Lazio) e non è certo la scelta preferita da Conte.

Conte, Rafa Marin scelta obbligata: le possibili alternative “fantasiose”

Lo spagnolo, a Radio Crc, ha ammesso di aver voler giocare di più ma anche spiegato come siano sostanziali le differenze tra il calcio italiano e quello spagnolo. insomma ha avuto bisogno di ambientarsi ma al momento Conte ha una necessità impellente di affidarsi a lui.

D’altronde, pur di piede destro, ha già giocato in carriera sul centro sinistra e, soprattutto, è l’unico difensore centrale di ruolo rimasto in rosa. Esistono anche delle alternative, ovviamente, ma non sono naturali. In carriera Di Lorenzo ha già ricoperto il ruolo di difensore centrale, in una linea a quattro ma è pur sempre adattato e poi suggerirebbe l’inserimento di Spinazzola o Mazzocchi sulla corsia destra.

Stesso dicasi di Olivera, schierato centrale addirittura dall’Uruguay costantemente. Il numero 17 se la cava, ma anche qui si tratta di una soluzione che potrebbe comportare dei rischi. Possibile, quindi, che Conte decida di dar fiducia a Rafa Marin almeno contro il Monza per poi puntare su Buongiorno qualora dovesse recuperare nella gara contro il Torino, l’ultima di aprile.