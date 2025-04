Inter e Napoli, lotta apertissima anche sul mercato: assalto al difensore vicino alla scadenza

Inter e Napoli saranno impegnate in un’accesissima lotta anche in fase di calciomercato: pronto il tentativo per un difensore della Serie A

Sarà battaglia anche in fase di mercato tra Inter e Napoli in vista della prossima estate. Le due squadre coinvolte nella lotta scudetto vorranno rinforzarsi per replicare quanto visto in questa stagione, anche nell’annata che verrà. Per riuscirci servirà una campagna acquisti solida e mirata, che punti a ringiovanire la rosa e rinforzare determinati reparti.

Napoli e Inter hanno in comune la ricerca di un difensore. Il reparto arretrato va migliorato per entrambi i club. I nerazzurri si ritroveranno con Acerbi in scadenza e con un anno in più sulle spalle e con un De Vrij verso i 34 anni e con un’ultima stagione da giocare (se il club eserciterà il rinnovo automatico).

Dall’altra parte, invece, i partenopei perderanno Juan Jesus (a meno di colpi di scena di un rinnovo annuale a sorpresa) e dovranno gestire un Rafa Marin che non ha ancora convinto al 100%. L’acquisto di Marianucci non basterà e bisognerà capire se il giovane resterà in rosa o sarà rigirato in prestito. Insomma urge un’operazione in fase difensiva per entrambe le squadre.

Beukema, l’obiettivo di Inter e Napoli: cifre e dettagli

Il nome individuato da Inter e Napoli è quello di Sam Beukema, in scadenza di contratto nel 2027. Vero, ci sono ancora due anni nell’accordo tra il difensore e il Bologna, ma sappiamo che in fase di calciomercato non sono tanti e il rinnovo sembrerebbe non essere stato concordato. Motivo per cui, le due contendenti al titolo proveranno a sfidarsi in fase di trattative.

Il valore del classe ’98 è di circa 25 milioni di euro, non una cifra impossibile da raggiungere. Era la stessa che il Napoli avrebbe speso per Comuzzo a gennaio, se la Fiorentina non avesse alzato il prezzo di almeno 10 milioni. La Champions sarà il tema di entrambi i club per convincere l’olandese, che dovrà scegliere se restare un altro anno a Bologna, o cambiare aria verso una delle contenenti al titolo.

All’Inter, Beukema potrebbe avere qualche garanzia in più di titolarità, mentre al Napoli dovrà superare la concorrenza di Rrahmani. Piccoli dettagli, che potrebbero però fare la differenza. E poi ci sarà la questione contrattuale, con lo stipendio che potrebbe determinare un fattore cruciale per la scelta del difensore. Tutto rimandato all’estate, prima c’è da vincere un campionato e Inter e Napoli non intendono fermarsi.