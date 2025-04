Marianucci bloccato, non solo Kean: Conte vede nascere un Napoli da scudetto

Antonio Conte sta orchestrando la nascita di un Napoli da scudetto: bloccato Marianucci, Kean per l’attacco e sette acquisti in tutto

Fisico imponente, marcatura, personalità ed impostazione. Sono le qualità di Luca Marianucci, difensore talento dell’Empoli classe 2004 che ha scalato le gerarchie nel corso della stagione fino a diventare titolare inamovibile nella squadra di D’Aversa a caccia della salvezza.

Saranno le ultime settime con la maglia dei toscani per il giovane centrale, promesso sposo del Napoli. De Laurentiis ha sfruttato gli ottimi rapporti con i toscani per bruciare la concorrenza di Inter, Lazio e perfino Borussia Dortmund. Si è mosso con decisione e sarà il primo colpo della prossima stagione.

Addio definitivo a Comuzzo, quindi, trattato in inverno con la trattativa poi saltata per le richieste esose della Fiorentina. Nove milioni di euro, questa la cifra che sarà girata all’Empoli per uno dei maggiori prospetti del calcio italiano. E con Buongiorno che di anni ne ha appena 24, il Napoli si è decisamente costruito la difesa del futuro per almeno un decennio.

Napoli, stavolta si gioca d’anticipo: rosa completa per Dimaro

Il Napoli si è quindi mosso con grande anticipo in vista della prossima stagione e definirà l’acquisto di Marianucci probabilmente già ad inizio giugno, nella finestra creata ad hoc dalla Fifa per permettere operazioni di mercato in vista del Mondiale per club.

Se nella scorsa stagione la squadra fu completata con notevole ritardo, a campionato iniziato e negli ultimi giorni di mercato – arrivarono McTominay e Lukaku oltre a David Neres – stavolta De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. L’obiettivo è accontentare Conte in tutto e per tutto, togliendo dalla testa del tecnico possibili idee di addio.

Ed il tecnico vuole la squadra al completo già dal ritiro di Dimaro (17-27 luglio) per lavorare fin dal primo giorno sulla rosa al completo. Vuole vincere il salentino ed ha bisogno di tutto il tempo a disposizione per plasmare a sua immagine e somiglianza la squadra e far capire le dinamiche di gioco.

Kean per l’attacco: sarà lui il vice Lukaku

In vista della prossima stagione saranno almeno sette gli acquisti, per un budget di almeno 150 milioni di euro che possono diventare anche 200. Tra gli acquisti da effettuare c’è senza dubbio un bomber, un vice Lukaku considerato come il belga non possa essere impiegato sempre in una stagione che vedrà il Napoli impegnato anche in Champions League.

Se Lucca è un profilo molto gradito e monitorato, c’è però un altro centravanti in cima alla lista delle preferenze: si tratta di Moise Kean, bomber della Fiorentina. Il centravanti classe 2000 dal punto di vista fisico è molto simile a Big Rom ed anche nelle caratteristiche e nel modo di giocare ricorda il numero 11 azzurro.

Vice capocannoniere del campionato, già superata quota 20 in stagione, Kean sta disputando la migliore stagione della sua carriera e sembra pronto alla maturazione definitiva. Non sarà necessaria alcuna trattativa con la Fiorentina vista la clausola rescissoria da 52 milioni presente nel contratto dell’ex Juve.

I Viola tenteranno di blindarlo ma il Napoli gli può garantire la lotta per lo scudetto e la vetrina della Champions League. Ci sarà però da battere una concorrenza sempre più in crescita per il calciatore.

Non solo Marianucci: un big per la difesa ed il vice Di Lorenzo

La difesa vedrà anche un altro innesto nella zona centrale, un difensore più pronto di Marianucci, per un reparto che dovrebbe contare cinque difensori. Oltre a Buongiorno e Rrahmani, come detto, ed al 20enne che arriverà da Empoli, possibile rinnovo per Juan Jesus vista l’affidabilità mostrata in questo campionato.

Poi sarà il turno di un nuovo centrale con Rafa Marin che saluterà in estate. Cinque centrali per dare la possibilità a Conte di varare anche la difesa a tre in alcuni momenti della stagione, per un Napoli camaleontico. Un altro innesto arriverà sulle corsie: Di Lorenzo ha bisogno di un vice affidabile e di livello, che non possa farlo rimpiangere quando il cyborg numero 22 deve dare defezione.

Erede di Kvara: Garnacho e tre i nomi nel mirino

L’erede di Kvara è una priorità assoluta. Okafor arrivato a gennaio è stata una toppa che non ha funzionato ed in estate si dovrà acquistare un calciatore di livello in quella porzione di campo. Se Garnacho è nome sempre di attualità, acquistabile in estate a circa 40 milioni, sono tre i nomi su cui sta lavorando il ds Manna.

In primis Zhegrova, esterno del Lille che può essere acquistato a prezzo di saldo visto il contratto in scadenza. Se l’esterno del club transalpino è il favorito, in lizza c’è anche Igor Paixao, brasiliano del Feyenoord, 25 anni ed amico di David Neres. Sempre in Olanda, terra di talenti, c’è Noa Lang, 26enne che non più tardi di due mesi fa ha ammesso della voglia di trasferimento al Napoli e di come il Napoli lo seguiva. E chissà se questo matrimonio “s’ha da fare”.