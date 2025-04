Juve, subito 20 milioni: si ritorna al passato, la decisione di John Elkann

Juve, entrano subito 20 milioni nelle casse del club: la decisione clamorosa di John Elkann. Stop alle ricapitalizzazioni, il gesto di Exor

Quarto posto, corsa Champions e un futuro tutto da scrivere. La Juventus sta vivendo una stagione a due facce, tra alti e bassi, ma con un obiettivo ancora vivo e raggiungibile. Rientrare tra le prime quattro è fondamentale, non solo per l’orgoglio sportivo ma anche per ragioni economiche. In questo contesto, il nuovo corso firmato Igor Tudor sta iniziando a far intravedere qualche segnale positivo. Grinta, idee nuove e una squadra che, finalmente, comincia a rispondere sul campo.

Ma fuori dal rettangolo verde, è tempo di scelte importanti anche per il futuro economico e commerciale del club. Ed è proprio qui che entra in scena John Elkann, deciso a dare un segnale forte, concreto, e soprattutto immediato.

Jeep di nuovo protagonista: un affare “di casa”

Dopo una stagione vissuta con il logo benefico di Save The Children sulla maglia, la Juventus è pronta a voltare pagina. La notizia che tutti aspettavano sta finalmente per diventare realtà: il ritorno di Jeep come sponsor principale. Un’operazione voluta e decisa proprio dalla proprietà, pronta a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro già nel breve periodo.

La trattativa, inizialmente, si era aperta con altri interlocutori, come ITA Airways, poi naufragata per motivi politici. Alla fine, la scelta è ricaduta nuovamente sul marchio del gruppo Stellantis, grazie a un intervento diretto dello stesso Elkann, che ha preferito pareggiare l’offerta di un potenziale nuovo partner per “tenere tutto in famiglia”.

L’accordo dovrebbe estendersi fino al 30 giugno 2026, con la possibilità di inserire una clausola prestazionale legata ai risultati sportivi. Non sarà il contratto faraonico del passato, ma resta un segnale forte in una stagione complicata.

Non solo marketing: c’è anche una strategia globale

Dietro la mossa di riportare Jeep sulle divise c’è molto più di un’operazione di marketing. Il nuovo posizionamento commerciale del marchio, soprattutto in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti, rende questa scelta perfettamente in linea con le strategie di visibilità del gruppo Stellantis.

L’idea è abbinare il ritorno di Jeep al logo di Visit Detroit, un binomio pensato per potenziare il brand anche sul mercato nordamericano, dove il gruppo sta cercando di aggirare le difficoltà imposte dai dazi doganali.

Non è un caso che la tempistica dell’annuncio sia studiata al millimetro: la Juventus dovrà avere lo sponsor sulle maglie entro l’ultima partita della stagione (il 25 maggio contro il Venezia) per poter esibire il logo anche al Mondiale per Club. In alternativa, sarà necessario che l’accordo abbia validità per l’intera stagione successiva.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla dirigenza bianconera, l’accordo con Jeep e Visit Detroit garantirebbe una cifra attorno ai 20 milioni annui, con una parte variabile legata ai risultati sportivi e al raggiungimento di obiettivi commerciali.

Non sarà un contratto ai livelli del passato – si parlava di 45 milioni l’anno – ma in una stagione in cui lo sponsor di maglia aveva generato zero euro, è comunque una boccata d’ossigeno importante, che potrebbe rappresentare la prima pietra per la ricostruzione del progetto Juventus.

Ora resta solo una domanda: questa nuova iniezione di fiducia, economica e simbolica, sarà sufficiente per riportare la Juve tra le grandi d’Europa?