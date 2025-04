Fantaconsigli di formazione per la 33ma giornata: parola a FantaTVPlay!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: l’ora di Shomurodov

Claudio Mancini punta su Radu per questa giornata tra i portieri. L’Empoli in casa segna pochissimo e il portiere del Venezia sa esaltarsi. Utile soprattutto per chi ha il mod. In difesa può essere la giornata giusta per Rrahmani, che in trasferta a Monza avrà chance di portare un voto alto e, perché no, di segnare. Thuram è il profilo scelto a centrocampo in quel di Parma, dove il padre ha scritto pagine di storia. In avanti è l’ora di Shomurodov, che può esaltarsi in casa con il Verona anche se dalla panchina.

🔹 Radu (Venezia) – Può essere un nome interessante da cleansheet e da mod per la trasferta di Empoli.

🔹 Rrahmani (Napoli) – Guiderà lui la difesa in assenza di Buongiorno e Juan Jesus. A Monza si schiera.

🔹 Thuram (Juventus) – Gli manca solo il gol dopo una serie di prestazioni super. Può sbloccarsi.

🔹 Shomurodov (Roma) – Sta bene e la sfida in casa col Verona potrebbe esaltarlo, pur partendo dalla panchina.

🚀 I consigli di Antonio Papa: Vlahovic a caccia del gol

Per Antonio Papa il portiere giusto per questa giornata è Milinkovic-Savic, in una sfida senza pretese contro l’Udinese in casa. Tocca a Mancini in difesa, perché il match contro il Verona può avvicinare i giallorossi al sogno Champions. Il nome di Neres è quello scelto a centrocampo, a Monza deve assolutamente sbloccarsi perché il Napoli ha bisogno di lui. In attacco occhi puntati su Vlahovic, che non segna da quasi due mesi, ma che è in assoluta ripresa.

🔹 Milinkovic-Savic (Torino) – A caccia di un cleansheet che può arrivare in una gara senza nulla in palio con l’Udinese.

🔹 Mancini (Roma) – Va schierato nella sfida casalinga col Verona, sia per il mod, ma anche per sperare in un bonus.

🔹 Neres (Napoli) – L’ora di accendersi è questa. Deve tornare il vero David e può farlo contro il Monza ultimo.

🔹 Vlahovic (Juventus) – Dopo il doppio assist al Lecce, ora è il momento del gol. Vuole sbloccarsi a Parma.

🔥 I consigli di Mariangela Damiano: fiducia a Elmas

La nostra Mariangela si affida al miglior portiere in Serie A del momento: Svilar. Può portare all’ennesimo cleansheet o a una partita monstre con un voto clamoroso da modificatore. In difesa piace il nome di Ranieri, che nella gara esterna contro il Cagliari potrebbe persino bissare il gol di Conference. Elmas è il nome a centrocampo, in una partita come quella contro l’Udinese può accendersi. Infine è Douvikas il nome stuzzicante per l’attacco nella sfida di Lecce.

🔹 Svilar (Roma) – Inarrestabile, tra i migliori in tutto il Fantacalcio. Non si può lasciare fuori in casa col Verona.

🔹 Ranieri (Fiorentina) – Nome meno scontato per la difesa, ma altrettanto affidabile soprattutto in leghe numerose.

🔹 Elmas (Torino) – In super forma da settimane e in una partita leggera come quella con l’Udinese può segnare ancora.

🔹 Douvikas (Como) – Segnerà ancora? Il nome jolly perfetto per la gara contro il Lecce.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: dentro Di Lorenzo

L’espero Lorenzo Cantarini punta sul Napoli per porta e difesa. Tra i pali dentro Meret, che può portare ancora un cleansheet come successo con l’Empoli. A Monza ispira tantissimo anche Di Lorenzo, a cui manca il gol da troppo e in difesa è un nome perfetto questa giornata. Più stuzzicante il profilo di Gineitis a centrocampo, con il Torino che se la giocherà a fiso aperto contro l’Udinese. In avanti spazio a Soulé, che cerca il secondo gol consecutivo dopo aver messo la firma nel derby contro la Lazio.

🔹 Meret (Monza) – Tra i portieri con più cleansheet al Fanta. Occasione ideale a Monza per replicare.

🔹 Di Lorenzo (Napoli) – Da mod è perfetto contro l’ultima in classifica. E chissà che non torni anche al gol.

🔹 Gineitis (Torino) – Partita più leggera quella con l’Udinese, chance buona per provare a segnare ancora.

🔹 Soulé (Roma) – In questo finale di stagione serve continuità e dopo il gol al derby può far male anche al Verona.