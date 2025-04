Inter, Inzaghi pretende rinforzi: rivoluzione in difesa, un addio e tre obiettivi

Inter in semifinale di Champions League ed ora Simone Inzaghi fa la sue richieste alla dirigenza: servono rinforzi sul mercato

La semifinale di Champions League conquistata dopo aver eliminato il Bayern Monaco nei quarti, ha generato grande entusiasmo in casa inter. Da Viale della Liberazione ad Appiano Gentile sono tutti concordi: questa squadra può emulare gli eroi del 2010 e vincere il Triplete.

Ne è convinto il presidente Marotta che ormai lo dichiara a mezzo stampa ma anche i calciatori ed il tecnico sposano questa linea. Tutti allineati sul grande obiettivo ed opra la testa è focalizzata alla sfida di Bologna, una gara chiave in ottica scudetto, con il Napoli che non molla.

Poi sarà tempo di pensare al Barcellona e di regalarsi un finale di stagione pirotecnico, che può davvero proiettare questa Inter nella storia del club. Il timoniere Simone Inzaghi ha grandi meriti senza dubbio alcuno: la dirigenza è entusiasta del lavoro svolto fin qui dal tecnico piacentino e già lavora per blindarlo con un nuovo rinnovo del contratto ed adeguamento annesso.

Inter, Inzaghi chiede rinforzi: Palacios in lista di sbarco

Nel frattempo Simone Inzaghi chiede delle garanzie in vista della prossima stagione. Un calendario fittissimo e gli impegni ravvicinati hanno portato l’Inter ad accumulare stanchezza ed infortuni nel corso di questo finale di stagione. Sono diversi i calciatori indisponibili, sia nelle scorse settimane che attualmente e spesso Inzaghi è costretto a fare di necessità virtù.

Da qui le richieste del tecnico di poter contare su una rosa più corposa soprattutto in alcuni ruoli in vista della prossima stagione. Tra questi c’è la difesa. Gli uomini sono al momento contati ed in estrema emergenza Inzaghi ha optato per soluzioni adattate come Darmian braccetto oppure addirittura calciatori fuori ruolo, vedi Carlos Augusto.

Palacios, acquistato la scorsa estate per otto milioni e ceduto in prestito al Monza a gennaio, ha deluso le aspettative. Sarà addio in estate ma potrebbe anche non essere l’unica cessione.

Bisseck regala plusvalenza: Gila ed altri tre i nomi nel mirino

In partenza, infatti, potrebbe esserci anche Bisseck ma per il motivo contrario rispetto a Palacios. Il tedesco, arrivato per circa sette milioni, è oggi letteralmente esploso e vale fino ad oltre quattro volte in più. Ecco perché se dovesse arrivare un’offerta congrua, in viale della Liberazione potrebbero anche pensare alla cessione per mettere a bilancio una plusvalenza ricchissima.

Ecco perché Marotta già lavora agli acquisti da effettuare. Nelle ultime ore il presidente nerazzurro ha intensificato i colloqui con la Lazio per Mario Gila. Lo spagnolo è una delle note più positive della squadra biancoceleste e l’Inter vorrebbe sfruttare anche Alejandro Camano, agente del centrale ma anche di Lautaro Martinez.

L’ostacolo potrebbe essere rappresentato da Lotito, con cui i rapporti non sono idilliaci. Di certo c’è che il contratto è in scadenza nel giugno del 2027 ed per acquistarlo serviranno almeno 30 milioni di euro. Non mancano, però, le alternative. E sono tre i nomi finiti sul taccuino di Marotta: si tratta di Beukema, Lucumi e Solet, quest’ultimo in forza all’Udinese e nel mirino anche del Napoli.

Per quanto riguarda i primi due, invece, la trasferta di Bologna nel prossimo turno potrebbe essere propedeutica per allacciare i rapporti con Sartori ed iniziare i dialoghi.