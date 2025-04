Federico Chiesa saluta il Liverpool: torna in Serie A, c’è un club in vantaggio

Federico Chiesa saluta il Liverpool: l’esterno torna in Serie A, un club può ingaggiarlo

Un’estate in cui è stato praticamente protagonista. Federico Chiesa ha lasciato la Juve lo scorso agosto per volare a Liverpool, in Premier League,. Una meta ambita, un top club di assoluto spessore che dava al calciatore la possibilità di lottare per il titolo di Premier League e per la Champions League.

Un addio quasi burrascoso con il club bianconero, la scelta di non rinnovare il contratto, il rifiuto della Roma e la volontà di misurarsi con un altro calcio. La firma con i Reds sembrava un passo in avanti nella carriera del calciatore, una vera e propria svolta per il classe ’97. Ed invece si è rivelata una delle decisioni più sbagliate che potesse prendere.

Le difficoltà fin da inizio stagione, colpa di una preparazione deficitaria per l’esterno ed un ritardo di condizione nei confronti dei compagni. Ed in campionato Slot ha fin da subito optato per altre scelte. Ha lasciato spesso in panchina e tribuna l’esterno bacchettando in più di un’occasione il calciatore ex Juve, afflitto anche da una lunga serie di infortuni che ne hanno limitato il suo ingresso in squadra.

Chiesa, la richiesta particolare di Spalletti

Chiesa ha di fatto perso una stagione anche perché il suo rendimento è stato più che limitato. Appena 33 i minuti disputati in Premier League in totale suddivisi in quattro spezzoni con un quarto d’ora al massimo come impiego in gara. Insomma, non ha ancora raggiunto il minutaggio di una gara, minimo indispensabile per poter ricevere la medaglia di campione d’Inghilterra dalla lega inglese.

Con Slot non c’è feeling, non è mai scattato e le panchine in serie hanno solo penalizzato Chiesa che perso l’Italia. Nella prossima stagione c’è il Mondiale e Spalletti ha già spiegato al caliatore che dovrà giocare con continuità per essere convocato in nazionale.

Ecco perché Chiesa medita l’addio in estate per tornare in Italia, una scelta caldeggiata anche dallo stesso CT della Nazionale. In estate, quindi, è possibile che il nome dell’esterno sia nuovamente al centro del mercato.

Chiesa, Napoli in pole: ma ci sono altre due big

In Serie A sono tre i club che possono ingaggiare Federico Chiesa in estate. Il Napoli in primis: Antonio Conte, qualora dovesse restare sulla panchina azzurra, chiederebbe un alter ego di Politano. E l’esterno ex Juve è il perfetto sostituto del numero 21 azzurro anche con caratteristiche differenti che sono in grado di completare la batteria degli esterni.

Gli azzurri, peraltro, saranno certamente protagonisti sul mercato, con Conte che chiede rinforzi e De Laurentiis pronto ad accontentarlo. Se il Napoli è la squadra in pole, non va dimenticata la Roma.

L’avrebbe voluto già in estate, con il secco no da parte del calciatore e ci riproverà anche nel giugno prossimo, soprattutto se dovesse andare via Dybala. Terza, ma non in ordine di importanza, l’Inter che vedrà la partenza di Correa: Marotta conosce bene il calciatore e potrebbe decidere di puntare sul calciatore per completare il reparto offensivo nerazzurro.