Napoli, nasce una squadra super: primo colpo da 40 milioni, l’annuncio

Napoli, Conte chiede rinforzi e De Laurentiis lo accontenta: colpo da 40 milioni di euro, è una stella europea, arriva anche l’annuncio

Il sogno dello scudetto alimentato ancor di più dopo la sconfitta dell’Inter a Bologna e l’aggancio in classifica. Ora dipende tutto dagli azzurri, a prescindere da ciò che faranno i nerazzurri. In caso di sei vittorie consecutive – spareggio compreso – sarà scudetto, il quarto della storia del club partenopeo.

Antonio Conte è galvanizzato come tutto l’ambiente, i tifosi ci credono ma anche i calciatori sono consci di poter realizzare quello che sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo. mai nessun club ha vinto il titolo chiudendo nella stagione precedente al decimo posto. L’artefice di tutto questo è senza dubbio Antonio Conte: da qui la volontà dei tifosi di blindarlo senza sé e senza ma.

Per convincere l’allenatore salentino a restare a Napoli, però, servono rinforzi ed investimenti, come ha detto senza mezzi termini in conferenza stampa. Un messaggio chiaro e diretto al patron De Laurentiis che ora dovrà rispondere per le rime e dare vita ad una campagna acquisti davvero corposa.

Conte vuole rinforzi: pronto budget stratosferico

La volontà del patron c’è eccome. Il budget stanziato oscilla tra i 150 ed i 200 milioni di euro, con le cessioni di Kvaratskhelia ed Osimhen che foraggeranno la campagna acquisti dei partenopei. Servono rinforzi un po’ in tutti i reparti anche per allungare la panchina e regalare alternative di livello ai titolari.

E così il ds Manna scandaglia il mercato già da diverse settimane alla ricerca di quei puntelli giusti. Un vice Di Lorenzo, almeno un difensore centrale – se non due – un terzino sinistro, un centrocampista (due se dovesse partire Anguissa) e poi ovviamente un esterno offensivo sinistro ed un vice Lukaku. Insomma, quasi una squadra nuova, con il numero che potrebbe essere arrotondato per eccesso.

Napoli, assalto a Sudakov: prezzo del cartellino e l’ammissione dell’ad

Intanto, com’è noto, il Napoli segue sempre da molto vicino i giovani talenti e ne ha uno nel mirino già da diverso tempo. Sono almeno due sessioni di mercato che il calciatore in questione è seguito e trattato senza però mai riuscire a chiudere il suo acquisto. Ci riferiamo a Sudakov, stellina dello Shakhat Donetsk che piace ai club di mezza Europa.

Classe 2002, è uno dei calciatori più interessanti del panorama europeo, un vero e proprio talento. Sudakov piace da tempo e la concorrenza è davvero folta ma sembra che il Napoli sia davvero pronto per chiudere e regalare a Conte un calciatore che non difetta certo di estro, qualità e fantasia.

L’ammissione di una trattativa è arrivata anche dall’ad dello Shakhtar che però ha glissato sul nome del club. “Siamo in trattativa con una società, non posso dire le cifre ma credo che l’affare sarà chiuso e a buone condizioni economiche” le parole di Palkin. La trattativa è sulla base di 40 milioni di euro, una cifra ritenuta elevata dal Napoli che sta provando a chiudere inserendo bonus nell’affare.